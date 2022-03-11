Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Aliağa’da anıldı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılında Aliağa’da düzenlenen programla anıldı.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdür Dr. Erdoğan Akyüz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

“İstiklal marşımız, istiklalimizin sembolü, istikbalimizin de teminatı olmuştur”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başlayan program Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdür Dr. Erdoğan Akyüz’ün konuşmasıyla devam etti. Akyüz, “İstiklal Marşımız vatan, millet, bayrak ve İstiklal aşkının ilmek ilmek dokunduğu eşsiz bir eserdir. 724 şiir arasından seçilen marşımız 12 Mart 1921’de birinci mecliste coşku, gurur ve heyecana sevk etmekle kalmamış aynı zamanda o günden bugüne bağımsızlığımızın sembolü olarak milletimizin benliğinde yerini almıştır. İstiklal Marşımız, istiklalimizin sembolü, istikbalimizin de teminatı olmuştur” dedi.

Günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirilen konuşmanın ardından Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi Öğrencilerinin 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili söz korosunun gerçekleştirdiği sunum izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.