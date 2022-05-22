Milletvekili Bekle’den Buca’da incelemeler

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Buca’da inşaatı devam eden okullar ile Hükümet Konağı çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi aldı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, İzmir’in en büyük ilçesi olarak kamu yatırımlarından en fazla payı alan Buca’da inşaatı devam eden 9 okul ile yine deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için yıkılıp yeniden yapılmaya başlanan Hükümet Konağı inşaatlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bekle’ye ziyaretlerinde Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu eşlik etti. Bekle, inşaatı devam eden yatırımların zamanında bitirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünün de altını çizdi.