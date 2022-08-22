Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun projelerinin başında gelen Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu. Düzenlenen törende kurban kesildi.

Kadim şehir Bergama’da, Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun projelerinin başında bulunan Millet Bahçesi’ne ilk kazma vurulurken, düzenlenen törende kurban kesildi. İnşaat temel kazısı için ilk kazmanın vurulduğu törene Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar, Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, meclis üyeleri ve işçiler katıldı.

Böylece yaklaşık 25 yıldır bekleyen, çeyrek asırdır Bergama’da konuşulan ilk ihalesi yapılmasına rağmen engellemeler nedeniyle başlanamayan Millet Bahçesi Projesi, zorlu süreçlerin, itirazların, mahkemelerin ve bütün engellemelerin ardından start aldı.

Başkan Koştu, "Hemşehrilerimize söz vermiştik ve kazanan Bergama oldu"

Kardeş şehir görüşmeleri ve iş birliği toplantısı için Azerbaycan’ın Şeki kentine giden Belediye Başkanı Hakan Koştu Millet Bahçesi Projesi’ne başlanması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Belediye Başkanı Koştu yaptığı açıklamasında, "Çeyrek asırdır, her seçim döneminde konuşulan ve konuşulmaktan öteye gidilmeyen proje için artık her şeyi geride bırakıp, bugün itibariyle ilk kazmayı vurduk" dedi.

“Bergama’mızın menfaati için yılmadık”

Millet Bahçesi Projesi’nde Bergama yararının en üst düzeyde olduğuna ve siyasete kurban edilemeyecek kadar büyük bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Koştu, "Bergama’mızın büyük çoğunluğunun yararı olduğu için, sosyal donatı alanlarına çocuklarımızın, gençlerimizin 7’den 77’ye tüm Bergama’mızın ihtiyacı olduğu için kararlı bir tutum gösterdik. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için yılmadık, bizi yıldırmaya çalışanlara kulak asmadık. Tüm bu zorlu süreçlerin ardından kazanan Bergama oldu. Ve bugün itibariyle Millet Bahçemiz inşaatına başladık" dedi.