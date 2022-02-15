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MHP Aliağa İlçe Başkanlığına Nuray Aydemir’i atayan Bahçeli’den vefa

MHP Aliağa İlçe Başkanlığına vefat eden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir’in eşi Nuray Aydemir atandı. Nuray Aydemir’in atanması partililerce Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin vefası olarak yorumlandı.

İZMİR 15.02.2022, 23:01
MHP Aliağa İlçe Başkanlığına Nuray Aydemir’i atayan Bahçeli’den vefa

MHP Aliağa İlçe Başkanlığına vefat eden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir’in eşi Nuray Aydemir atandı. Nuray Aydemir’in atanması partililerce Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin vefası olarak yorumlandı.

MHP Aliağa İlçe Teşkilatında yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu atandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, il yöneticileri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve partililerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle ilçe başkanlığına Nuray Aydemir’in atandığını açıkladı.

İl Başkani Şahin: "Kongreyle gelen liste korunmuş oldu. Hayırlı olsun"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin yaptığı konuşmada, “Rahmetli İlçe Başkanımız Abdürrahim Aydemir kardeşimizin kırkı çıkıncaya kadar hiç kimseyle konuşmadım. Daha sonra arkadaşlarımızla, Belediye Başkanımızla, Genel Merkezimizle yaptığımız istişareler sonucunda, son kongrede listede bulunan tüm arkadaşlarımızın tekrar yazılması kaydıyla Genel Merkezimizde rahmetli ilçe başkanımızın eşi Nuray hanımın ilçe başkanlığına atanması ve diğer yöneticilerimizin tamamının devam etmesi kararını aldık. Bu, kazanmış bir listeydi. Kongreyle gelmiş bir listeydi. Böylece kongreyle gelen liste bozulmamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Şartlar 100 yıl önceden farklı değil"

Türkiye’nin dışarıdan çeşitli saldırılara maruz kaldığını kaydeden MHP İzmir İl Başkanı Şahin, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milleti çok zor bir dönemece giriyor. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu durumu 100 yıl önce ülkemizin istila edilmesinden farklı görmüyoruz. Şartlar aynı şartlar, sonuçlar aynı sonuçlar. 100 yıl önce ülkemizi istila etmişlerdi, 100 yıl önce onlar bizi unutmuşlardı. Biz onları denize döktük. Ama Türkiye’de kalıntıları var. Dışarıdan paralarla, silahlarla satılmışlarla üzerimize geliyorlar. Bizim sağlam, iri, diri bir arada bulunmamız gerekiyor” diye konuştu.

Genel Başkan Bahçeli’ye teşekkür

MHP İlçe Başkanlığına atanan Nuray Aydemir yaptığı konuşmada Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Aydemir, “Milliyetçi Hareketin Lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey’in takdirleri, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ın tebliğleri, İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin Bey’in görevlendirmeleri ile 15 Şubat 2022 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Aliağa İlçe Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım.” dedi. Aydemir, “Bizleri bu göreve layık gördükleri için Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyor, İlçe Başkanı olarak şahsımı Genel Merkeze tavsiye eden, bize güvenen kıymetli İl Başkanım Veysel Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Milliyetçi hareket duadır, duruştur, dirayettir"

MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, yaptığı konuşmasında “Milliyetçi Hareket; duadır, duruştur, dirayettir. Teşkilatımız da birliğimiz, bütünlüğümüz ve kutlu davamızın karargâhıdır. Bu kutlu bayrağı Ülkücü bir şuur ve irade ile taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Yaşamı boyunca Ülkücü harekete ve kutsal davaya hizmet eden; 2009 yılından, vefat ettiği 15 Kasım 2021 tarihine kadar 12 yıl MHP Aliağa İlçe Başkanlığı görevini büyük bir fedakârlık ve gayretle yapan kıymetli eşim Abdürrahim Aydemir’i de rahmetle anıyorum” diye konuştu.

"2023 lider ülke Türkiye vizyonuyla çalışacağız"

Lider Ülke Türkiye hedefiyle çalışacaklarını kaydeden Aydemir, “Hep birlikte; davamız için, Aliağa’mız için, İzmir’imiz için hayırlı hizmetler yapma gayretinde olacağız. ’2023 Lider Ülke Türkiye’ ve ’İzmir’in Yükselen Yıldızı Aliağa’ vizyonuyla birlik beraberlik içerisinde çalışacağız. Rabbim, çıktığımız bu yolda, beraber yürüyeceğimiz arkadaşlarımız ile birlikte davamıza layıkıyla hizmet etmeyi nasip etsin inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir’e görevlendirmesini takdim ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir kimdir?

Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Aliağa İlçe Başkanlığına atanan Nuray Aydemir, 1975 Erzurum doğumlu. 12 yıl boyunca MHP Aliağa İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Abdurrahim Aydemir’in eşi olan Nuran Aydemir, 1 erkek, 1 kız olmak üzere iki çocuk annesidir. Nuran Aydemir, 2009 yılından bu yana MHP Aliağa İlçe Teşkilatı Kadın Kollarında çeşitli görevlerde bulundu.

MHP Aliağa İlçe Teşkilatı yönetimi

MHP Genel Merkezi tarafından atanan Aliağa İlçe Teşkilatının Nuray Aydemir başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Figen Erkal, İdris Arslan, Nimet Özkurt, Altan Yıldırım, Hasan Nasır, Hilkat Çelik, Raşit Özkan, Gülseren Alkış, Rahmi Keskinoğlu, Nurten Yaşar, Hakan Memiş, Yavuz Balcı, Mehmet Kızıldağ, Hasan Mesut, Emin Çam, Mehmet Ali Gürlek, Orhan Ay, Olcay Bulut, Ali Kara, Ziya Dalkılıç, Abdullah Erikçi, Abdullah Sağlam, Remzi Yıldız, İzzet Onuk, Koray Doğaç, Halil Göral, Serkan Şimşek, Hasip Şengül, Özkan Gökkaya, Cemal Akçaköse, Esalettin Uyan, Hüseyin Akbulut, Murat Kırıcı, Alaattin Süner, İbrahim Yöntem, Mevlüt Ongün, Koray Koçer, Bora Ay, Ahmet Ötkan, Serhat Özmen, Tuğşat Kozar

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