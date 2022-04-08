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Mesleki eğitim kursuna katıldı iş sahibi oldu

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve kent genelinde iş arayan vatandaşlara mesleki eğitim verilerek mesleki yeterlilik belgesi almalarını amaçlayan projeyi tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.

İZMİR 08.04.2022, 18:46
Mesleki eğitim kursuna katıldı iş sahibi oldu

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve kent genelinde iş arayan vatandaşlara mesleki eğitim verilerek mesleki yeterlilik belgesi almalarını amaçlayan projeyi tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Aliağa Ticaret Odası’nda düzenlenen törene Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Adnan Saka, Genel Sekreter Sezen Akyıldız Gürgen, Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Reha Ünlüeroğlugil, Müdür Yardımcısı Melike Cantopcu, Metal Teknolojisi Alan Şefi Zafer Gültekin ve kursiyerler katıldı.

Mesleki eğitim sonunda istihdam

Belge töreninin açış konuşmasını gerçekleştiren Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, “Büyük bir heyecanla başladığımız projenin ilk mezunlarını hem de tam başarıyla verdiğimiz için çok mutluyuz. Biz Aliağa Ticaret Odası olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Çünkü, hem sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve donanımda insan kaynağı yetiştirilmesinin hem de var olan insan kaynağımızın ihtiyaç olan alanlarda eğitilerek istihdam edilmesinin ortaya çıkaracağı faydayı sağlamak istiyoruz. Mesleki eğitim kurslarımızın üzerine projelerimiz devam edecek ve yeni alanlarda kurslar açma hedefimiz var. Bizler gençlerimize inanıyoruz, onların da bu kurslara gelerek başarıyla eğitimlerini tamamlamalarını bekliyoruz” dedi.

‘Nitelikli işgücünün en önemli aktörü mesleki eğitimdir’

Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka ise, kursiyerlere ortaya çıkan bu eğitim ve belgelendirme fırsatını başarıyla değerlendirdikleri için tebrik edip başarılar diledi.

"Belgeyi aldıktan sonra işe girdim, çok mutluyum"

İşsiz olduğunu ve sosyal medyada Aliağa Ticaret Odası’nın makine bakım alanında açtığı kursu görerek eğitimlere katıldığını anlatan Berk Sezgi isimli kursiyer ise, “İş arıyor ve açıkçası zor bir durumdayken Aliağa Ticaret Odası’nın açtığı bu kursu gördükten sonra direkt kaydoldum. Kurs gördüğümüz süre boyunca gerek Aliağa Ticaret Odası’ndaki, gerek Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki tüm yetkililer bizimle çok iyi ilgilendiler. Eğitim kalitesi çok iyiydi. Üniversite kampüsü kalitesinde olan bir okulda eğitim gördük. Eğitim ardından Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına girerek belge almaya hak kazandım. Bu sürecin hemen ardından bir işe girdim ve çok mutluyum. Bu projenin hayata geçirilmesine katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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