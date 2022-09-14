Mera ve tarladan ihracata uzanan başarı öyküsü: “İzmirli”

Terra Madre Anadolu Fuarı’nda dünyaya tanıtılan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzTarım’ın “İzmirli” markası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Küçük üreticiyi ihracatçı haline getirmek için süt, et ve bitkisel ürünlerden oluşan üç kategoride satışa sunulan ürünler, deneyenlerden tam not aldı. İzTarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler, İzmirli markasıyla ihracat için ilk adımların Terra Madre Anadolu’da atıldığını belirterek “Yakın zamanda ihracatın ilk müjdelerini vereceğiz. İlk konteynerimizi bu yıl bitmeden göndeririz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Mera İzmir projesi, küçük üreticiye ihracatçı olmanın kapısını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 658 çobanın kapısını tek tek çalarak Türkiye’nin ilk çoban haritasını çıkardı ve bu haritaya göre koyun ve keçi sütünü üreticilerden piyasanın iki katına satın alarak üretim için kolları sıvadı. Topladığı sütleri işleyerek “İzmirli” markasıyla katma değeri yüksek ürüne dönüştüren belediye, üreticiden aldığı et ve bitkisel ürünleri de aynı markayla işleyerek üretime başladı. Küçük üreticiye ihracat imkanı sunmak hedefiyle üretilen bu ürünler 2-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu’da ilk kez tanıtılarak tüketiciyle buluştu.

Büyük ilgi gördü

Süt ürünleri kategorisinde peynir, yoğurt, tereyağı, dondurma, pastörize süt, UHT süt ürünleri; et ürünleri kategorisinde sucuk, pastırma, kavurma, hamburger köftesi, ızgara köftesi; bitkisel ürünler kategorisinde ise karakılçık unu ve karakılçık makarnası satışa sunulmak üzere hazırlandı. Yerli, yabancı fuar ziyaretçileri, 10 gün boyunca “İzmirli” markasına büyük ilgi gösterdi. Birçok ürün ilk günlerde tükendi.

Aynı fiyata daha kaliteli ürün

İzTarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler, “İzmirli" markasına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek yayladan ve tarladan ihracata giden başarı öyküsünü anlattı. Onkardeşler, “Bu markanın arkasında derin sorumluluklar ve hedefler var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ‘Başka bir tarım mümkün’ vizyonu doğrultusunda; yoksullukla mücadele, kuraklıkla mücadele ve güvenli gıdayı tüketiciyle buluşturmak üzere üç temel sorunu ortadan kaldırmak için ortaya çıkmış bir proje ve marka. Küçük üreticiyi desteklerken piyasanın iki katına eti, sütü, buğdayı alıyoruz. Güvenli gıda prosesiyle üretim yapılıyor. Markamızın Terra Madre Anadolu’da ilk kez tanıtımı yapıldı ve gördüğümüz ilgi çok fazla. Belirlediğimiz fiyatlar da piyasada herhangi bir markette satılan ürünlerle karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı. Ürünlerimizde inek sütü hiç yok, yüzde 70 keçi, yüzde 30 koyun sütü kullanıyoruz. Bunlar Türkiye’nin en pahalı sütleri ama neredeyse bir inek sütü peyniriyle aynı fiyata denk geldi. Bu üretim modeli sayesinde üreticilerimiz sürülerini koruyorlar ve önümüzdeki senenin süt sezonuna hazırlanıyorlar. Bu döngüyü sağlamak ve refahı sürdürmek için bu projenin sürdürülebilir olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Yakında ihracat başlıyor

Terra Madre Anadolu’da İzmirli markasıyla küçük üreticinin ürünlerinin ihracatı için ilk adımların atıldığı müjdesini de veren Murat Onkardeşler, “Terra Madre’de ihracat ekibimizle birlikte, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri Dubai merkezli girişimcilerle ciddi görüşmeler yaptık. Özellikle peynir ürünlerimizle ilgili Hem ABD hem de Katar, Dubai gibi yakın Asya’da ciddi bir pazar olduğu yönünde. İhracatın ilk müjdelerini önümüzdeki günlerde vereceğiz. İlk konteynerimizi de bu yıl bitmeden göndeririz” sözlerine yer verdi.

Makarnaya talep yoğun

Gördükleri ilgiden memnun olduklarını da söyleyen Onkardeşler, “Süt ve et ürünlerinin yanı sıra en fazla ilgiyi makarna gördü. Güvenli gıda arayışı olan insanların makarna ile ilgili sorun yaşadığını bilmiyordum. Atalık tohumlarla, taş değirmenlerde öğütülmüş undan üretilmiş, içinde bağlayıcı olmayan, yumurta olmayan vegan bir makarna. Özellikle çocuk makarnamız dördüncü günde bitti” derken ürün satışlarına www.izmirliden.com sitesinden ve Halkın Bakkalı’nda devam ettiklerini, İzmirli markasıyla ilk marketlerini ise Alsancak’ta açacaklarını ifade etti.