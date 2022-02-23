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"Mera İzmir" projesi üreticiyi memnun etti: 258 çobanla yüksek fiyattan süt alım anlaşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Mera İzmir" projesinin ilk etabı kapsamında, 258 çobanla imzalanan süt alım sözleşmesi kırsala can suyu oldu. Proje öncesinde sütü çok düşük fiyattan satmak zorunda kaldıklarını belirten üreticiler, şimdi geleceğe umutla bakıyor.

İZMİR 23.02.2022, 13:04
"Mera İzmir" projesi üreticiyi memnun etti: 258 çobanla yüksek fiyattan süt alım anlaşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Mera İzmir" projesinin ilk etabı kapsamında, 258 çobanla imzalanan süt alım sözleşmesi kırsala can suyu oldu. Proje öncesinde sütü çok düşük fiyattan satmak zorunda kaldıklarını belirten üreticiler, şimdi geleceğe umutla bakıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla oluşturulan İzmir Tarımı stratejisi adım adım uygulanıyor. “Mera İzmir” projesinin ilk etabı kapsamında, Bergama ve Kınık’tan 258 çobanla süt alımı anlaşması imzalayan büyükşehir, piyasada 8 lira olan koyun sütüne 11 lira, 6 lira olan keçi sütüne ise 10 lira bedel belirledi. Nisan ayında temin edilecek koyun ve keçi sütü için üreticiye de 2 milyon 538 bin 240 lira avans yatırıldı.

“Süt alımı bizi çok rahatlatacak”

Daha sütünü satmadan avans alan üretici, bu durumdan memnun oldu. Bergama’da yaşayan ve yıllardır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan 50 yaşındaki Halide Ferhan, “Gelirimiz hayvancılık. Bugüne kadar ürünümüzü satıyorduk; ama hep borçlanıyorduk, ödeyemiyorduk. Süt alımları bizi çok rahatlatacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi sayesinde ürettikleri sütün değerini bulduğunu belirten Halide Ferhan, “Şimdiye kadar sütçülük birkaç tüccar arasında dönüyordu. Sütlerimizi ucuza vermek zorunda kalıyorduk; ama iki yıldır Büyükşehir Belediyesi sayesinde süt alım fiyatları yükseldi. Bizim elimiz de para gördü. Çok iyi oldu. Bu yıl aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi sayesinde yem alabildim. Allah razı olsun. Yoksa bu yıl ben hayvanlarıma yem veremezdim” diye konuştu.

“Avansı duyunca havalara uçtuk”

45 yıldır hayvancılık yapan 66 yaşındaki Ramazan Çandır da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılan avansı aldıklarını, bu paranın kendilerini çok rahatlattığını söyledi. Çandır, “Büyükşehir Belediyesi tarafından sütümüzün 10 liradan satın alınacağı ve avans verileceği söylendiğinde havalara uçtuk. Allah bin kere razı olsun. Son yıllarda artık hayvancılıktan para kazanamaz olmuştuk. Yem çok pahalı, maliyetler yüksek. 35 yıldır sütü tüccara veriyordum. Tüccar ölü fiyattan alıyordu. 3 lira, 2 lira… 1 liradan tüccara süt verdiğimiz zamanlar oldu” dedi.

Kentli sağlıklı gıdayla buluşacak

İzmir Tarımı’nın en önemli halkalarından biri olarak hayata geçen “Mera İzmir” projesiyle, hem tarımda su tüketiminin azaltılması hem üreticinin doğduğu yerde doymasının sağlanması hem de İzmir’de yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı gıdayla buluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında 7,5 milyon litre koyun sütü ve 5 milyon litre keçi sütü olmak üzere toplam 12,5 milyon litre küçükbaş sütünün alımı yapılacak. Kooperatifler aracılığıyla yaklaşık bin 500 çobanla sözleşmeli süt üretim anlaşması imzalanacak. Ayrıca 5 bin 300 karasığır ve 50 bin koyun satın alınacak. Belediye şirketi Baysan, dana ve koyun alımlarında da piyasa fiyatlarından yüzde beş daha fazla bir bedelle alım yapacak.

Üreticilerden alınan et ve sütler İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayındır’da yapım çalışmalarını sürdürdüğü Süt İşleme Tesisi ve Ödemiş’te yenilenerek üretime başlayan Et Entegre Tesisi’nde işlenerek İzmirlilerin kullanımına sunulacak. Projeyle, üreticilerin Başka Bir Tarım kriterlerine uygun, doğa dostu ve sağlıklı sütler üretmeleri isteniyor. Hayvanlarına aşırı su tüketen silajlık mısır yerine, sadece yerli yem bitkileri yediren üreticilerden süt alınıyor. Süt alım anlaşması için hayvanların asgari yedi ay merada otlatılması şartı konuluyor.

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