Menemenlilere Kadir Gecesi’nde dev iftar sofrası

Menemen Belediyesi, Kadir Gecesi’nde 15 bin kişilik dev iftar sofrası kurdu. İftara katılan 7’den 77’ye herkesi tek tek selamlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, markalaştıracak birçok projenin yapım aşamasına getirdiklerini açıkladı. Yoğun ilgiyle karşılanan Kadir Gecesi’ni tebrik eden Pehlivan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Çanakkale asfaltımıza battı çıktı, Ulukent’e de çocuk köyü yapacağız. İki projemizi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirmeyi planladık. Müjdeler olsun” dedi.

Menemen Belediyesi, Kadir Gecesi’ne özel Şehir Parkı’nda iftar programı düzenledi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadir Gecesi iftar programında katılan herkese teşekkürlerini ileten Pehlivan, sözlerine teşekkürle başladı. Bu yılın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle büyük önem taşıdığına dikkat çeken Pehlivan, “Menemen’imiz için bu yıl hamle ve yatırım yılı olacak. Kütüphanelerden havuzlara; yol çalışmalarından halı sahalara kadar birçok projemizin açılışını ve temelini hep birlikte atacağız. İlçemiz yoğun ilgi görüyor. Buna istinaden Menemen Belediyemizce parke taşı ve bordür alımı ihalelerine çıkıyoruz. 6 ay gibi kısa zaman sonra ilçemiz genelinde tüm yollarımızı yeniliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çanakkale Asfaltımıza da battı çıktı yapıyoruz. İlçemizin tam ortasından geçen, İzmir’in kuzey ilçeleri ile merkez ilçelerini birbirine bağlayan ve günde 65 bin araç geçen ana arterde, araç trafiğinin yeraltına alınmasını sağlayacağız. Açılışını da İnşallah 29 Ekim’de hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bir müjdem de geleceğimizin teminatı çocuklarımıza var Ulukent bölgemizde içerisinde çocuklarımızın her türlü ihtiyaç ve eğitiminin planlandığı çocuk köyü inşa ediyoruz. Projesi çizilen çocuk köyümüzü ihale aşamasına taşıyoruz. Bu projemizi de 29 Ekim’de yine hep birlikte açıyor olacağız” diye konuştu.

"300 bin iftarlık yemek dağıtıyoruz"

Dev iftar sofrasının bu yıl daha yoğun katılımla gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pehlivan, “Geçtiğimiz yıl belediyemiz, hayırseverlerimizin de desteği ile Ramazan ayı boyunca her gün 7 bin vatandaşımıza iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Bu yıl yaptığımız bu gönül birliğini, depremzede vatandaşlarımızın ilçemize gelmesiyle daha da artırmaya karar verdik. Ramazan öncesi genişlettiğimiz aşevinde her gün 10 bin kişilik iftarlık sıcak yemek hazırlanıyor. Hamdolsun ki, Ramazan ayı sonunda 300 bin vatandaşımıza iftarlık yemek vermiş olacağız. Ayrıca 25 bin ihtiyaç sahibi ailemize de erzak yardımında bulunuyoruz. Ben sizlerin vasıtasıyla, sundukları katkılarla daha fazla sayıda aileye ulaşmamızı sağlayan hayırseverlerimize ve bu faaliyetlerin başarıyla yürütülmesine önemli katkıları bulunan belediye emekçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Menemen’in hemen her mahallesinde kurulan gönül sofralarına katılan herkese ayrı ayrı teşekkür eden Pehlivan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu mübarek Kadir Gecesi’nde Rabbimden tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin de Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum.”

Semazen gösterisi

Kadir Gecesi programı, semazen gösterisi ve ilahilerin okunmasının ardından sona erdi. Programa Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Ahmet Can Çelik, MHP İzmir Milletvekili adayları Ahmet Deha İmal, Mehmet Mert Dolgaç, Yeniden Refah Partisi İzmir Milletvekili adayları Özbek Taşdemir, Hakan Çenber, Hasan Göl, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, 65 mahallenin muhtarları katıldı.