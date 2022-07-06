Menemen’in dahi gencinden İspanya’dan videolu teşekkür

Menemenli besteci ve piyanist Egemen Kurt’un eseri, dünyanın dört bir yanından gelen 130 eser arasından ünlü şef ve besteci Beat Furrer’in seçtiği 5 müzik arasına seçildi. İspanya’ya gidip bestesini Beat Furrer’in şefliğinde dinlemesi neredeyse olanaksız olan Egemen Kurt’un yardımına Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan yetişti. Eserini İspanya’da canlı dinleyen Kurt, çektiği video ile Başkan Vekili Pehlivan’a teşekkür etti.

İzmir’in Menemen ilçesinde dünyaya gelen ve Menemen’de ailesiyle birlikte yaşayan Egemen Kurt, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudu. Ardından Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda eğitimine devam eden 20 yaşındaki sanatçı Kurt’un son bestesi, dünyanın dört bir yanından gelen 130 eser arasından 5 müzik arasına seçildi. Eserin, İspanya A Coruna’da düzenlenen Resis Festivali’nde dünyaca ünlü şef ve besteci Beat Furrer yönetiminde Arxis Ensemble tarafından icra edileceği duyuruldu. Eserin prova ve icrası için İspanya Coruna’da yapılacak festivale resmi olarak davet edilen genç sanatçının maddi sebepler nedeniyle festivale katılması imkânsızdı.

"Gurur kaynağımızsın"

İspanya’ya gitmesi hayal olan Egemen Kurt, tanıdıkları aracılığı ile ulaştığı Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’a konuyu açtı. Böylesi kıymetli bir sanatçının Menemen’den çıkmış olmasının gurur verici olduğunu belirten Pehlivan, “Egemen kardeşimiz ve ailesi Menemenimizin kıymetlilerinden biridir. Özel biri olduğunu bugüne kadar aldığı başarılarla kanıtlamış, bu son başarısıyla da hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Menemen Belediyesi olarak her zaman yanındayız” diyerek genç bestecinin İspanya’ya gidişine destek oldu.

İspanya’dan teşekkür etti

A Coruna’da bestesini dünyaca ünlü Beat Furrer şefliğinde canlı dinleyen Egemen Kurt, İspanya’dan çektiği video ile Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’a teşekkür etti. Videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan genç besteci “Merhaba. Ben Egemen Kurt. Menemenli Çağdaş Türk Müziği bestecisiyim. Şuan İspanya Coruna’dayım. Son bestem 130 eser arasından ilk 5 eser arasına girdi. Eserim dünyaca ünlü Beat Furrer yönetiminde dün gece icra edildi. Burada olup bestemi canlı dinlemek aynı zamanda Furrer ile tanışmak benim en büyük hayalimdi. Bu hayalin gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteğini hiç esirgemeyen Menemen Belediye Başkan Vekilim Aydın Pehlivan’a buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bu gurur hepimizin başkanım. Siz sadece bizim başkanımız değil hayallerimizi gerçeğe dönüştüren bir ağabeyimizsiniz. Bu başarı size ve Menemenimize hediye olsun” diye seslendi.

Genç bestecinin İspanya’dan yayınladığı video mesajı izleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da “Egemen kardeşim beni, bizleri çok gururlandırdığın gibi gönderdiğin bu mesaj ile çok duygulandırdın. Esas biz sana teşekkür ediyoruz. Menemen’i, İzmir’i, Türkiye’yi dünyaya duyurdun. Genç yaşta büyük başarılara imza attın. Menemen Belediyesi olarak her zaman yanında olacağız. Buraya geldiğinde eserini hep beraber dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Sen çok özel bir sanatçısın ve geleceğin önemli sanatçılarından olacağından şüphem yok. Besteni Menemen’e ve bizlere armağan ettiğin için tekrar teşekkürler. Yolun açık olsun Egemen.”