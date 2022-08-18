Menemen’de incir tadında festival

Menemen Belediyesi, kendine has tadı ve kokusuyla ünlü Bozalan incirinin hasat mevsimini 3. kez İncir Festivali ile kutlayacak. ‘İncir Tadında Festival’ sloganıyla düzenlenecek olan festivale incir hasadı yaparak vatandaşları davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Üretici ve tüketiciyi direkt buluşturacağımız festivalimiz için yoğun bir program hazırladık. Bozalan Halı Saha Temel Atma Töreninin yanı sıra, çocuk atölyeleri, halk oyunları ve Ayşe Dinçer konseriyle hep birlikte olacağımız festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.

Menemen’de, kendine has kokusu ve tadıyla ön plana çıkan Bozalan İncir Festivali heyecanı yaşanıyor. 21 Ağustos Pazar günü İncir Tadında Festival sloganıyla 3. kez düzenlenecek etkinlik çerçevesinde Menemen Belediyesinin, Bozalan’a kazandıracağı halı sahanın da temeli atılacak. Bozalan incirinin tanıtılması amacıyla düzenlenen festivalde Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer, konser verecek. Yöre halkının, kurulan üretici pazarında birbirinden güzel ürünlerini görücüye çıkaracağı festivalde ayrıca; halk oyunları gösterisi ve çocuk atölyeleri bulunacak.

Önce hasat sonra davet

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, festival öncesi Bozalan halkı ile bir araya geldi. Vatandaşlarla festivalle ilgili istişarelerde bulunan ve ağaçlardan incir toplayan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bir program gerçekleştireceklerini ifade etti.

Tüm vatandaşları incir diyarı Bozalan’a davet eden Pehlivan, “Görkemli Emiralem Çilek Festivalimizden sonra şimdi de ilçemizin kendine has kokusu ve tadıyla yetiştirilen Bozalan bölgemizin eşsiz incirini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hem bölge üreticilerimize sahip çıkmak hem incirimizin tanıtımına katkıda bulunmak için 21 Ağustos tarihinde Bozalan İncir Festivalimizi gerçekleştireceğiz. ‘İncir Tadında Festival’ sloganıyla 3. kez düzenleyeceğimiz festivalimizle üreticilerimizin, esnaflarımızın ve en önemlisi siz vatandaşımızın yüzü gülecek. Bozalan sokakları çocuk atölyeleri, üretici satış tezgâhları, halk oyunları ve Ayşe Dinçer konseri ile renklenip canlanacak; ayrıca aynı gün Bozalan’a kazandıracağımız halı sahamızın da temelini hep birlikte atacağız. Festival coşkusunu yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bu pazar incir diyarı Bozalan’a bekliyorum” dedi.