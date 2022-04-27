Menemen’de iftarlıklar Başkan Pehlivan’dan

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediyenin aşevinde ihtiyaç sahiplerine her gün 7 bin iftarlık yemek hazırlayan personelle birlikte mutfağa girdi. Garnitürleri soyup, yemeği kavuran Pehlivan, “Ramazan’ın dayanışma ruhunu bu yıl da en üst noktaya taşıdık. Rabbim tüm hayırlarımızı kabul eylesin” diye konuştu.

Dar gelirli hanelere yönelik sosyal yardımlara Ramazan ayı dolayısıyla hız veren Menemen Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği dağıtımına devam ediyor. Menemen Belediyesi Aşevi’nde, 24 saat esasıyla gönüllü olarak çalışan emekçileriyle hazırlanan iftarlıklar, belediyenin araç ve personeliyle vatandaşlara teslim ediliyor. Hazırlanan yemekler, her gün 7 bin vatandaşın yüzünü güldürürken, Ramazan ayı boyunca 15 bin aileye de gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Gece saatlerinde aşevini ziyaret eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye personeline destek olmak için sabahın ilk ışıklarına kadar yemeklerin hazırlanmasına eşlik etti. Önlük giyip bone takan Pehlivan, garnitürleri soydu, pilavı kavurdu, ana yemeği pişirip servise hazır hale getirdi. Yemekleri kaplara da dolduran Pehlivan, belediye emekçilerine Ramazan ayı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.

Ramazan ayının dayanışma ruhunu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en üst noktaya taşıdıklarını ifade eden Pehlivan, “Ramazan ayının bereketini vatandaşlarımızla paylaşmak adına, iftar yemeklerini ve gıda kolilerini düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyor, yan yana olamasak da soframızı, lokmamızı bölüşüyoruz. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden destek olmaya özen gösteriyoruz. Menemen’imizde bu Ramazan ayı, sofralar ayrı olsa da gönüller hep bir oldu” dedi.

Verdikleri hizmetlerden de bahseden Pehlivan, “Geçtiğimiz yıl belediyemiz, Kızılay İzmir Şube Başkanlığımız ve hayırseverlerimizin desteği ile Ramazan ayı boyunca her gün 3 bin 500 vatandaşımıza iftar yemeği dağıtımı yaptık. Bu yıl yapılan destekleri, iki katına çıkararak 7 bin ihtiyaç sahibimize ulaştık. Toplamda 210 bin iftar yemeği dağıtımı yapmış olacağız. Belediyemizin aşevi, bu Ramazan ayı boyunca fabrika gibi işledi. Bu noktada insanüstü bir performansla çalışarak Menemen’deki ihtiyaç sahiplerine hızlıca ulaşmamızı sağlayan tüm belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun; ayrıca bu yıl ihtiyaç sahibi 15 bin hemşerimize erzak yardımında bulunduk. Türk Kızılay İzmir Şube Başkanlığı ve hayırseverlerimize de hemşerilerimizin adına teşekkürlerimi iletiyorum. Allah tüm hayırlarımızı kabul eylesin. Her zaman dediğim gibi; mesele birlikte olmak, birlikte paylaşmak" şeklinde konuştu.