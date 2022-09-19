Menemen’de gazilerin günü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 101’inci yıl dönümü ve ’Gaziler Günü’ nedeniyle Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Atatürk büstüne kaymakamlık, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Menemen Şube Başkanlığının çelenk koyması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törene; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Albay Ahmet Fatih Oğuz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Menemen Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Koşik, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Menemen Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Koşik, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yurdun her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran gazilere, bu güzel vatanı, şanlı bayrağı, bağımsızlık ve özgürlüğü borçlu olduklarını söyledi. Koşik, bu vatan için toprağa düşen tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti. Tören, çekilen toplu hatıra fotoğrafları ile son buldu.

“Maddi değerle ölçülemez”

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da ’Gaziler Günü’ nedeniyle açıklama yaptı. Pehlivan, “Aziz milletimizin tarihi, vatan uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin destanlarıyla doludur. ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ diyerek çıkılan savaş meydanları, kahraman Mehmetçiğimizin nice zafer ve mücadeleleriyle anılmaktadır. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazi’ unvanı ve ‘Mareşal’ rütbesini vermesi de milletimizin nazarındaki saygınlığını en güzel şekilde anlatmakta ve duygularını en güzel şekilde yansıtmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyor; tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar yanınızda olduğumuz gibi, bugünden sonra da imkânlarımız ölçüsünde yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum” dedi.