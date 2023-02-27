Menemen’de depremzede çocuklar için moral etkinliği

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında aileleriyle Menemen’e gelen çocuklar, Menemen Belediyesinin hazırladığı moral ve motivasyon etkinliğinde oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği yaptı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Depremin yıktığı bölgeden Menemenimize gelen çocuklarımıza moral ve motivasyon için ekiplerimizle çalışmalar yapıyoruz. Evlatlarımız hep gülsün istiyoruz; ancak onlar gülünce güzelleşiyor dünya” dedi.

Menemen Belediyesi, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Hafta sonu Menemen Belediyesi Gölpark Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda deprem illerinden gelen çocuklar, uzmanlar ve gönüllülerle oyunlar oynadı. Psikososyal Destek Çadırında keyifli saatler yaşayan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, depremde kurtulan çocuklara moral ve motivasyon sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Çocuklarla, oyun oynayarak depremin travmasından kurtulmalarını sağlamak için belediye bünyesinde çeşitli etkinler düzenlediklerini ifade eden Pehlivan, “En değerlimiz olan çocuklarımıza yaşadıkları zorlukları unutturmaya çalışıyoruz. Onların gülüşleri bizlere de iyi geliyor, bizler de moral buluyoruz. Evlatlarımız hep gülsün; ancak onlar gülünce güzelleşiyor dünya. Bu deprem afetinin izlerini hep birlikte yok ederek, yaraları sarmaya devam edeceğiz” dedi.

İlk etapta 1 ay boyunca devam edecek etkinlik programı; salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 13.00-16.00 saatleri arasında Gölpark Anfi Tiyatro içerisinde gerçekleştirilecek. Çocuklarını etkinliğe getirmiş olan yetişkinlerle de psikolog ve aile danışmanları talepleri doğrultusunda görüşme sağlayabilecek.