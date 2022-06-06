Menemen’de çevre yürüyüşü

1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü” Menemen’de de gerçekleştirildi. Menemen Belediyesi Gölpark Tesislerinde düzenlenen ve büyük ilgi gören yürüyüşe Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan ile birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye genelinde “Çevre Haftası” ilan edildiğini, kutlanan haftanın bu yılki temasının “sıfır atık” olduğunu hatırlatan Menemen Belediyesi Başkan Vekili Pehlivan, “Geri dönüşüm oranlarımızı artıracağımız, çocuklarımıza yemyeşil, tertemiz bir dünya bırakmak adına projeler üretiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen ‘81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’ne kıymetli hemşerilerimizle birlikte katılım gösterdik. Güzel bir birliktelikle Menemenimizde bir farkındalık sağladık” dedi.

Çevreyi ve doğayı korumanın en asli görev olduğunu söyleyen Pehlivan, “Unutulmamalıdır ki, biz doğayı koruduğumuz sürece, doğa da bizi korur. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşmektedir. Çevre kirliğine yol açacak davranışlardan uzak durmalıyız. Çünkü dengesini bozduğumuz, kirlettiğimiz çevre, bizim sağlığımızı etkiler. Çevreyi koruyup kolladığımız gibi, çevre kirliliğine engel olanları da uyarmak, insani bir görevdir. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer. Bu konuda tüm hemşerilerimi duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.