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Menemen’de ‘Alaturka Akşamlar’ konseri

TRT’nin “Alaturka Akşamlar” programı, 6 Temmuz günü saat 21.30’da Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. TRT Sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili’nin konuğu ünlü sanatçı Suzan Kardeş’in olacağı program, Menemen Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek. TRT Müzik ekranlarından canlı olarak yayınlanacak programa katılım ücretsiz olacak.

İZMİR 04.07.2022, 10:42
Menemen’de ‘Alaturka Akşamlar’ konseri

TRT’nin “Alaturka Akşamlar” programı, 6 Temmuz günü saat 21.30’da Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. TRT Sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili’nin konuğu ünlü sanatçı Suzan Kardeş’in olacağı program, Menemen Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek. TRT Müzik ekranlarından canlı olarak yayınlanacak programa katılım ücretsiz olacak.

Konuyla ilgili konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Sevilen sanatçılar İsmail Özkan, Mine Geçili ve Suzan Kardeş, seslendireceği birbirinden güzel türküler ve şarkılarla, kıymetli hemşehrilerimize güzel bir yaz akşamı yaşatacak. Tüm hemşehrilerimizi çarşamba akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak düzenlenecek Alaturka Akşamlar programına davet ediyorum” dedi.

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