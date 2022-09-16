Menemen’de Ahilik Haftası kutlandı

Bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında 35.’incisi kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla, Menemen Belediyesi ve ilçedeki meslek odaları işbirliğinde Yeni Sanayi Sitesi’nde kahvaltı programı düzenlendi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Ahilik; yiğitlik, doğruluk, cömertlik ve kardeşlik demektir. Kültürümüzü taşıyan kıymetli bir mirastır" dedi.

Menemen esnafı, Ahilik Haftası dolayısıyla Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın ev sahipliğinde Yeni Sanayi Sitesi’nde buluştu. Programa Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, esnaf ve sanatkârlar, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

“Toplumun yaşatılması gereken değerleri vardır"

Törende ilk sözü alan Menemen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu, “Toplumun yaşatılması gereken değerleri vardır. Ahilik bu değerlerden biridir. Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkâr ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma, kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Yüzyıllar için söylenen bu sözler, ne güzel ki bugün için de geçerli. Esnaf ve sanatkârlarımıza bu sözlerin doğrultusunda hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

"Esnafımız ahilik kültürünü en iyi şekilde yansıtıyor"

Tüm esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası’nı kutlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Siz değerli kardeşlerimle, büyüklerimle bugün bu sofrada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ahilik; yiğitlik, doğruluk, cömertlik ve kardeşlik demektir. Kültürümüzü taşıyan kıymetli bir mirastır. Bizim için önemli olan bu mirasa sahip çıkmak, ondan istifade etmek, gereklerini yerine getirmek ve dahası onu gelecek nesillere aktarmaktır. Ahilik teşkilatındaki en önemli vasıf ise iş ahlakı ve dürüstlüktür. Ne mutludur ki, Menemen’imizdeki siz değerli esnaf ve sanatkârlarımız Ahilik duruşunu her zaman gösteriyor, bizleri her zaman onurlandırıyorsunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Sivil toplum örgütlerimizle, esnaf ve sanatkârlarımızla, muhtarlarımızla, geçen yıl olduğu gibi Menemen’in bir birlik, bütünlük içinde olduğunu görüyoruz. Bu yıl 35.’sini kutladığımız Ahilik Haftası’nın, başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere Menemenimize hayırlar, bereketler, bol ve helal kazanç getirmesini dilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Menemen’deki esnaf ve sanatkârları buluşturan "Ahi Sofrası", Menemen İlçe Müftüsü Mehmet Seven’in dua okumasıyla sona erdi.