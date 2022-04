Menemen’de 23 Nisan rüzgarı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yılı, Menemen’de düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı. Şenlikler çerçevesinde Menemen Belediyesinin çocuklar için ilçeye kazandıracağı 20 halı sahasından ilkinin temeli Çukurköy’de atıldı.

Menemen Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yılını coşkuyla kutladı. Çeşitli kutlama ve etkinliklerin yer aldığı program çerçevesinde, belediyenin ilçeye kazandıracağı 20 halı sahasından ilkinin temeli de atıldı. Çukurköy’deki temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Menemenliler katıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Pehlivan, çocuklara ücretsiz olarak hizmete sunacakları halı sahaların temelini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda atmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

“150 gün sonra açacağız”

Çocuklara ve gençlere yaptıkları yatırımları, geleceğe yapılmış yatırım olarak gördüklerini belirten Pehlivan, “Onların sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlara yönlendirilmesi konusunda azami gayret gösteriyoruz. Burada en önemli amacımız, gençlerin kötü alışkanlıklara karşı, spor yapmalarını sağlamak. Spor Toto Teşkilatımızla imzaladığımız protokol çerçevesinde inşa edeceğimiz 20 halı sahamızı 150 gün sonra çocuklarımızın hizmetine açmış olacağız. İlçe geneline kazandıracağımız 25 basket potamızın da kurulumuna başlıyoruz. Ayrıca Gençlik Merkezimizi de Asarlık bölgemizde inşa edeceğiz. Tesislerimizin Menemen’imize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hep söylediğimiz gibi ‘Mesele birlikte olmak, birlikte kutlamak.’ Varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Dağ: “Menemen’e mutluluk geldi”

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sözlerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünü ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladı. Menemen’in AK Parti belediyeciliği ile olumlu yönde değişim gösterdiğine vurgu yapan Dağ, Menemen’in geçtiğimiz yıllarda “ödenmeyen işçi maaşları”, “işçi kıyımları” ve “yolsuzlukla” anıldığını hatırlattı, “Göreve gelmemizle birlikte ekibimize inandığımızı söylemiştik. Sorunların çok olduğunu ve bunların çözümü için çok çalışmanın yanında güçlü bir irade koymanın gerekliliğini biliyorduk. İnancımızın karşılığını almanın gururunu her seferinde yaşıyoruz. Belediyemiz, 15 aylık süre zarfında belediye emekçilerinin tüm alacaklarını ödedi, maaş ödemelerinde istikrar sağladı. Aynı şekilde alacaklı olan esnafa da ödeme yaparak nefes almasını sağladı. Yarım bırakılan projeleri de bitirerek vatandaşın hizmetine açtı. Bu güzel hizmetlerin bir güzel örneğini de bugün burada yaşıyoruz. Artık Menemen’de menfaat değil, hizmet için can atan bir yönetim var. Menemen hizmetlerle dolu farklı bir dönemi yaşıyor. Menemen’e her geldiğimde huzur görüyorum. Her yüzde bir tebessüm görüyorum. Bu özverili çalışmaların halkımız tarafından görülüyor olması da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Belediyeyi başkaları gibi rant kapısı değil, işte temelini attığımız eserler olarak görüyoruz. Hizmet olarak görüyoruz. Şimdiden hepinizin Kadir Gecenizin mübarek olmasını diliyor ve Ramazan Bayramınızı canı gönülden kutluyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri inşaat alanına ilk harcı döktü.

Dopdolu program

Sabah Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği programda, ilk ve ortaokul öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi. Menemenli öğrenciler, şenlikte günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, şarkılar söyledi. Ayrıca Menemen Belediyesinin bu yıl kutlamalara davet ettiği Moldova ve Kosovalı çocukların gösterileri de büyük alkış aldı. Etkinliklerin ikinci adresi ise Kent-2 oldu. Menemen Belediyesinin düzenlediği satranç turnuvası büyük rekabetlere sahne oldu. Çocukların bu heyecanına ortak olan Başkan Vekili Pehlivan, turnuvaya katılanlara nutuk hediye ederek, başarı diledi. Menemen Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri, tüm oyun gruplarının Ahmet Piriştina Parkı’nda düzenledikleri gösterilerin ardından sona erdi.