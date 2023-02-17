Menemen Türkiye ile tek yürek oldu

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, asrın en yıkıcı depreminin yaşandığı ilk günden itibaren el ele veren, bir ve beraber olan hemşehrilerine teşekkür etti. Menemen’de küçüğünden büyüğüne herkesin unutulmaz bir dayanışma içerisinde hareket ettiğini belirten Pehlivan, “Şimdi de afet bölgesinden ilçemize gelen vatandaşlarımız için kenetlendik. Duygulandıran notlarıyla oyuncaklarını bırakan güzel yürekli çocuklarımızın gözlerinden, sırtında gıda taşıyan yaşlı teyzelerimizin, amcalarımızın ellerinden öpüyorum. Biz, hep birlikte büyük bir aileyiz” dedi.

Menemen Belediyesi, ülkemizi sarsan deprem felaketinden sonra afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Menemen Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal markette ilçede misafir edilen depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Depremin yaşandığı şehirlerden Menemen’e gelen vatandaşlarla ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Pehlivan, “Ülkemiz, yüzyılın en yıkıcı afetiyle sarsıldı. Menemen halkı olarak ilk günden itibaren ele verecek güçlerimizi birleştirdik. Bu zor günlerde unutulmaz bir dayanışma örneği gösterdik. Hep birlikte deprem bölgesine yardımlarımızı ulaştırmayı başardık. Şimdi de bu dayanışmayı ilçemize gelen afetzede yurttaşlarımız için devam ettiriyoruz. Belediyemizin Gölpark’taki sosyal marketimizde depremzede vatandaşlar için temizlik ve kişisel bakım malzemeleri gibi hijyen ürünleri, her yaştan iç giyim eşyası, hiç kullanılmamış kışlık ayakkabı ve kışlık giyim eşyaları, bebek maması ve gıda ürünleri gibi birçok malzeme ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Kıymetli hemşehrilerimiz, bu ihtiyaç malzemelerini getiriyor ya da temin ettiklerinde bize telefon ediyor gidip alıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın dayanışmasında öncülük ediyoruz. Gelen ürünleri ayrıştırarak personellerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Gün dayanışma ve birlik günü. Bu konuda duyarlılıklarının devam etmesi en büyük temennimiz” diye konuştu.