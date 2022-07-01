Menemen İŞ-KUR Hizmet Noktası vatandaşın ayağına gidiyor

Menemen Belediyesi, istihdam seferberliğine katkıda bulunmak için bünyesinde bulunan İŞ-KUR Hizmet Noktası birimi ile çalışmalarını sürdürüyor.

İş arayan firmalarla görüşmelerini artıran Menemen Belediyesi İŞ-KUR Hizmet Noktası, iş arayan vatandaşa daha hızlı ulaşmak için Menemen’in çeşitli mahallelerinde stant açtı. İlk etapta; Cumhuriyet Meydanı, Asarlık, Koyundere ve Kent-2 bölgesinde açılan İŞ-KUR Hizmet Noktası stantları, iş arayan vatandaşların ayağına kadar gidiyor.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizdeki işsizliği en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede açtığımız stantlarla halkımızın yoğun olduğu bölgelerde stant açmaya karar verdik. İlk etapta 4 mahallemizde stant açtık. Bu çalışmamız kıymetli hemşehrilerim tarafından da ilgi gördü. Muhtarlarımızla da istişare ederek stantlarımızı yaygınlaştıracağız” dedi.

6 ayda bin 349 vatandaş iş sahibi oldu

Menemen Belediyesi İŞ-KUR Hizmet Noktası olarak 2022’nin ilk 6 ayı hakkında da bilgi veren Pehlivan, “İŞ-KUR Hizmet Noktamız, çalıştığımız firmalarla son 6 ayda 145 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılara 3 bine yakın iş arayan hemşerimiz katıldı. Bize müracaat eden Aliağa, Çiğli, Manisa ve Menemen’de bini aşkın firmaya, toplamda bin 349 vatandaşımızı işle buluşturduk. 34 engelli vatandaşımızın da işe girişine aracılık ettik. Vatandaşlarımızı işe yerleştirmekle kalmıyor, sonrasını da takip edip, iletişim halinde oluyoruz. Hemşehrilerimizin her türlü sorunuyla yakından ve titizlikle ilgilenmeye devam ediyoruz” diye konuştu.