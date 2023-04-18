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Menemen FK’da Özden Töraydın’la yollar ayrıldı
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP EKİPLERİNDEN MENEMEN FK, TEKNİK DİREKTÖR ÖZDEN TÖRAYDIN İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDIĞINI AÇIKLADI.
İZMİR 18.04.2023, 15:08
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Teknik Direktör Özden Töraydın’la karşılıklı anlaşılarak yolların ayırıldığını açıkladı.
Menemen FK, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta alt sıralardan kurtulmayı başaramadı. Son 3 maçta da Şanlıurfaspor ve Somaspor’a kaybeden sarı-lacivertliler, Nazilli Belediyespor’la da berabere kaldı.
Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Özden Töraydın ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü yarın açıklanacağı öğrenildi.