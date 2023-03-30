Menemen FK, play-off istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Arnavutköy Belediye’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Menemen FK, play-off hattı ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi.

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediye ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, zorlu mücadeleyi Kaan Kalafat ve Bedirhan Altunbaş’ın golleriyle 2-1 kazanmayı başardı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Tolga Şahin kaydetti.

Menemen FK, bu sonuçla birlikte play-off hattına iyice yaklaşarak, beşinci Arnavutköy Belediye ve altıncı Afyonspor’la arasındaki puan farkını 4’e indirdi.

Son 8 maçta 1 kez kaybettiler

İzmir temsilcisi, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta Ankaraspor, Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdare, 24 Erzincanspor, Isparta 32 ve Arnavutköy Belediye karşısında kazanırken, Düzcespor’la da berabere kaldı. Menemen ekibi, sadece deplasmanda İnegölspor’a kaybetti.

Böylece sarı-lacivertliler, ligde çıktığı son 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış oldu.