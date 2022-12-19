Menemen FK, adım adım düşme hattına gidiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK, son 7 haftada aldığı kötü sonuçlardan sonra hızlı bir şekilde düşme hattına doğru ilerledi. İzmir temsilcisi, bu süreçte 5 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona etkili bir giriş yaparak ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Bu güzel günler uzun sürmedi ve İzmir temsilcisinin 6. haftada oynanan Erzincan deplasmanında aldığı mağlubiyetten sonra işler bir türlü istediği gibi gitmedi. Daha sonra sarı-lacivertliler galibiyet ve beraberlik alsa da; tam anlamıyla kötü gidiş 12. haftadaki Nazilli Belediyespor maçıyla birlik başladı. İzmir temsilcisi, bu süreçten sonra çıktığı 7 haftada galibiyetle tanışamazken 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçlardan sonra 22 puanda kalarak hızla alt sıralara doğru yani 13. sıraya kadar geriledi. Böylece Menemen FK’nin düşme hattında yer alan Bursaspor’la arasında sadece 4 puanlık bir fark bulunuyor. Öte yandan İzmir temsilcisi, gelecek hafta zorlu Erokspor deplasmanına konuk olacak.