Menemen Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği

Menemen Belediyesi, depremin ardından ortaya çıkan gıda ve giyim ihtiyacına yetişmek için bölgeye gönderdiği yardım tırlarının ardından şimdi de barınma ihtiyacı için harekete geçti. Bölgeye gönderilmek üzere toplam 550 çadırın hazır hale getirildiğini belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Asrın en yıkıcı depreminin ardından hemşehrilerimizle olağanüstü bir dayanışma örneği sergiledik. Gölpark Sosyal Tesisimizde ilçemize gelen depremzedeler için yardımlarımızı birleştirmeye devam ediyoruz. Alımını yaptığımız 550 çadır bölgeye ulaştı” dedi.

Menemen Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından başlattığı yardım seferberliğini ilk günden itibaren hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce afet bölgesine deprem sonrası ihtiyaç duyulan gıda, giyim, jeneratör gibi malzemeler dolu 25 tırı gönderen Menemen Belediyesi, şimdi de barınma ihtiyacını gidermek için 550 çadırı afet bölgesine gönderdi. Kış şartları nedeniyle deprem bölgelerinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında çadır geldiğini ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Maalesef çok büyük bir yıkım yaşadık. Asrın felaketinin izlerini devletimiz ve milletimiz ele ele vererek hep birlikte sarıyoruz. İlçemizden deprem bölgesine dayanışma köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar Menemenli hemşehrilerimin yoğun desteğiyle 25 tır dolusu yardım tırını afet bölgesine gönderdik. Ayrıca ilçemize gelen afetzedelerimize de yardımlarımız devam ediyor. Menemen Belediyesi olarak şimdi de deprem bölgesindeki kentlere gönderilmek üzere 550 çadır alımı yaptık. Çadırlar, ekiplerimiz tarafından kurularak kontrol edildi. Ardından da afet bölgesine gönderdik. Bu sayıları ihtiyaçlar çerçevesinde artırmayı hedefliyoruz. Allah milletimizi, ülkemizi, afetlerden ve kazalardan korusun. İnşallah bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.