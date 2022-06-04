Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu’nda ilk mezuniyet sevinci

Menemen Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Ulukent Anaokulu, ilk mezunlarını verdi. Öğrencilere diplomalarını veren Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demircioğlu, okul öncesi eğitimin önemini bildiklerini belirterek, “Eğitim hayatlarının ilk basamağını tamamlayan öğrencilerimiz adına çok heyecanlı ve gururluyuz” dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu mezuniyet sevinci yaşandı. Mezuniyet gecesine, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demircioğlu, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

‘Sevinç ve gururluyuz’

Başkan Yardımcısı Demircioğlu, “Bugün, eğitim hayatlarının ilk basamağını tamamlayan öğrencilerimiz adına çok heyecanlı ve gururluyuz. Umuyoruz üniversiteden mezun olacakları günlere de hep birlikte şahitlik ederiz. Okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Anaokulumuzdaki evlatlarımıza; çağdaş, kaliteli ve milli eğitim müfredatına bağlı eğitimler verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bin metrekare bahçe, 750 metrekare kapalı alana sahip anaokulumuzdaki öğrencilerimiz; bale, jimnastik, müzik ve görsel sanatlar gibi sosyal eğitimlerin yanı sıra, organik tarımı da yerinde öğrendi. Ayrıca okuma yazma öğrenmiş halde ilk okula uğurluyoruz. Ailelerimize çocuklarını bizlere güvenip bizlere emanet ettiği için teşekkür ediyorum. Bugün burada ilk kez karne heyecanı yaşayan çocuklarımız bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Çocukların dans gösterisi sunduğu programda, mezuniyet pastası hep birlikte kesildi. Mezuniyet töreni minik öğrencilerin keplerini havaya atması ile sona erdi.