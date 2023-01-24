Menemen Belediyesi, AGROEXPO’ya damga vuracak

Menemen Belediyesi, 1 Şubat’ta kapılarını açacak Türkiye’nin en büyük uluslararası tarım ve hayvancılık fuarlarından biri olan AGROEXPO’ya katılacak. Menemen’in tarım değerlerini de her alanda tanıtmaya devam edeceklerini ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, “Menemen Ticaret Odamız, Menemen Ziraat Odamız ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin de yer alacağı standımıza herkesi bekliyoruz” dedi.

Menemen Belediyesi, 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na damga vurmaya hazırlanıyor. Açılışına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin de katılması beklenen fuar, 5 gün sürecek. Menemen Belediyesi standında ilçenin tarımsal değerleri ve ürünleri tanıtılacak. Menemen Ticaret Odası, Menemen Ziraat Odası, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de Menemen Belediyesi standındaki yerini alacak. Ayrıca Menemen Çömlekçiler Derneği de fuar boyunca katılımcılara çömlek gösterisi sunacak.

"Tarım zenginliklerimizi misafirlerimize anlatacağız"

Fuarda kuracakları stant hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bir tarım kenti olan Menemen’imiz, birçok önemli tarımsal ürünü yetiştiriyor. Menemen Belediyesi olarak AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda kuracağımız standımızda, tarım zenginliklerimizi misafirlerimize anlatacağız. Hayata geçirdiğimiz ve de geçireceğimiz önemli projelerimizi de tanıtma imkânı bulacağız” diye konuştu.

Dayanışma örneği ve örnek projeler

Pehlivan ayrıca Menemen Belediyesi standı ile şu bilgileri de verdi: “Kuracağımız standımızda Menemen farkındalığı ve Menemen dayanışmasını göstermek için de Menemen Ticaret Odamız, Menemen Ziraat Odamız ve Menemen Tarımsal Kooperatifimiz de yer alacak. Ayrıca Menemen Çömlekçiler Derneğimiz 5 gün boyunca Menemen Belediyesi standına gelen misafirlerimize çömlek gösterisi sunacak. Belediye personellerimiz de kendilerine ziyaret eden misafirlerine yoğurt ikram edecek. Ben şimdiden ilçemizin tanıtımına önemli etkisinin olacağına inandığım fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”