banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Menderes’te bayram öncesi denetim

Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde Menderes Belediyesi tarafından denetim ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

İZMİR 19.07.2021, 09:20
Menderes’te bayram öncesi denetim
banner502

Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde Menderes Belediyesi tarafından denetim ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde ilçede kurulan kurban satış ve kesim yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurbanlıkların menşei, sağlık raporları, küpesi ve numarasına bakılırken, satış alanlarında da hijyen ve uygunluk kontrolleri yapıldı.

Bayramda da devam edecek

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar çalışmaların bayram süresince devam edeceğini belirterek, “Menderes Belediyesi olarak ilçemiz genelinde kurulan tüm kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerimizi ve bakım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz denetimlerde gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğine bakarken, temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de alanların temizlik ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için görevimizin başında olacak ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501