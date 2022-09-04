Menderes’te altyapıya büyük yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarını önlemeye yönelik çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor. Menderes’in Değirmendere Mahallesinde 11 milyon liralık yatırımla başlatılan yeni atık su ve yağmur suyu hattı imalatı devam ediyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, başta kronikleşen sorunlar olmak üzere kentin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Menderes’te şiddetli yağışlarda yaşanabilecek afetlerin önüne geçebilmek için taşkın sularının toplanarak yağmur suyu kolektör hatlarına bağlanması ve kapalı mecraya alınarak bertaraf edilmesi için 6 bin 500 metrelik atık su ve bin 800 metrelik yağmur suyu hattı yapılıyor.

Değirmendere Mahallesinde yürütülen bu proje ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak atık suların denize deşarjının önlenmesi için arıtma merkezlerine gönderilmesi sağlanacak.

Bahar yağmurlarına hazırlık

İZSU bölgede yağışlar sonrası yaya ve araç trafiğini aksatarak sorun yaşanmasına sebep olan su birikintilerinin önüne geçmek için ise 183 adet tekli ızgara imalatı yapacak. Menderes’in Değirmendere Mahallesine bağlı 23 Nisan, Gazi Osman Paşa ve Şehit Murat Güvenç caddeleri ile Kolophon, Muzaffer, Hayatlı, Yörük, Pakyer, Kırımlı Çıkmazı, Ruşen Ali, Ilıkpınar, Kooperatif Çıkmazı, Alagan, Yurt, Başpınar, Aksoy, Çamlıbağ, Fevzi Çıkmaz Karakolu ve Şehit Ali Pınar sokaklarında yürütülecek çalışmalar tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkileyen taşkın sorunu tamamen çözüme kavuşturulacak.