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Menderes’in gönül köprüsü Bayraklı’ya ulaştı

MENDERES BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAYALAR, BAYRAKLI’DA OLUŞTURULAN ÇADIR ALANINDA DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELDİ.

İZMİR 05.11.2020, 10:38
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Menderes’in gönül köprüsü Bayraklı’ya ulaştı

İzmir depremi sonrası Menderes Belediyesinin başlattığı kampanyada toplanan yardımlar Bayraklı ilçesindeki depremzedelere ulaştı.

Menderes Belediyesi tarafından İzmir depreminde en fazla zararın oluştuğu Bayraklı ilçesi için başlatılan yardım kampanyası, vatandaşların büyük desteğiyle çığ gibi büyüdü. Kısa sürede toplanan yardımlar Bayraklı’da vatandaşlara ulaştırıldı.

Başkan Kayalar deprem alanında

Bayraklı’da oluşturulan çadır alanında depremzedelerle bir araya gelen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Kurduğumuz gönül köprüsü ile Bayraklı’da ki depremzedeler için topladığımız yardımları bölgeye ulaştırdık. Menderes olarak biz yüreği büyük bir aileyiz. Zorlukların üzerinden bir olduğumuz zaman nasıl gelebileceğimizi bir kez daha gösterdik. Tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında yer almaya, yaraların sarılmasına destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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