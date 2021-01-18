Menderes’e cenaze hizmetleri binası

Menderes’te vatandaşların defin işlemlerini yapabilmesi için cenaze hizmetleri binası ilçeye kazandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Menderes Belediyesi ile yapılan ortak çalışmayla ilçeye cenaze hizmetleri binası kazandırıldı. Görece Mezarlığı içerisinde yer alan binada defin işlemleriyle ilgili tüm işlemler yapılabilecek.

"İlçenin ihtiyacı olan bir proje"

Seçim vaatlerinden birisinin daha hayata geçirildiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “İlçemizde özellikle morg konusunda eksiklik vardı. Bu eksikliğin giderilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik ve cenaze hizmetleri binasını Menderes’imize kazandırdık. Böylece vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmiş olduk. Görece Mezarlığı içerisinde yer alan ve Menderes’imizin geneline hizmet verecek binamız faaliyete girdi. Binamızda morgun yanı sıra kadın ve erkekler için gasilhane, idari bölüm, personel alanı ve cenaze namazı kılma alanı yer alıyor. Vatandaşlarımızın sadece iyi günlerinde değil, her gün yanlarında olmaya devam edeceğiz. Projemiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.