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Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesine itfaiye merkezi

İZMİR'İN MENDERES İLÇESİ TEKELİ’DE BULUNAN İTOB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORTAKLAŞA KURACAĞI İTFAİYE MERKEZİNİN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ.

İZMİR 28.08.2020, 15:20
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Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesine itfaiye merkezi

İzmir’in Menderes ilçesi Tekeli’de bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa kuracağı itfaiye merkezinin temel atma töreni gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kent genelindeki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içerisine itfaiye merkezleri kurulmasına yönelik projesi hayata geçiyor. Büyükşehir belediyesi ile OSB’ler arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, beş OSB’nin ilkinde temel atıldı.

Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi’ndeki İTOB’da kurulacak olan itfaiye merkezinin temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özsulu, İzmir’de yangın riski yönünden alınacak tedbir ve müdahalelerin daha kapsamlı yürütülmesi için çabaladıklarını söyledi. Bu protokollerin İzmir’de herkesi derinden sarsan orman yangınlarında, itfaiye hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla yapıldığını kaydeden Özuslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türkiye’nin her yerinde gıptayla izlenen çok kıymetli çalışmalara imza atıyor. İtfaiyemiz, geçen yılki büyük yangında tecrübe ettiğimiz üzere ve İzmir’deki her yangında, canlarını ortaya koyarak önemli bir mücadele yürütüyor" dedi.

“Kurban bayramında 365 yangına müdahale edildi”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin teknik donanıma, profesyonel ve etkin mücadele gücü, tecrübesi ve başarıları ile göz dolduran bir itfaiyeye sahip olduğunu söyleyen Mustafa Özuslu, yangınlara ilişkin bazı veriler de paylaştı. Özsulu şunları söyledi:

"2019 yılında orman yangınları haricinde kent içindeki konut, fabrika, iş yeri gibi yangınlarla birlikte 11 bin 145 yangın, itfaiyemizin başarılı çalışmaları ile söndürüldü. Bu yıl da maalesef orman yangınları ile karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz kurban bayramında beş gün içerisinde ateş savaşçılarımız 365 adet yangına müdahale etti."

Özuslu İTOB’da meslek lisesi kurulmasını da isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir tane meslek lisesi kurulmasını rica ediyorum. Çünkü meslek lisesi memleket meselesidir. Eğitirsek daha iyi yetişmiş insan gücünü yakalarız.”

“15 bin kişiyi istihdam ediyoruz”

İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ramazan Acar da yaptığı konuşmada, OSB’lerin önemine değindi. Acar, OSB’lerin yeni yatırımların yolunu açtığını ve yeni kaynaklar oluşturulmasına aracılık ederek istihdam artışına önemli ölçüde katkı sağladığını söyleyerek şunları söyledi:

"Resmi kaynaklara göre 2 milyon 200 bin, gayri resmi kaynaklara göre 3 milyon kişinin istihdam edildiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en büyük ihracat kalemi OSB’lerdir. Ülkemizde kurulan OSB’lerin amaçları, sanayinin disipline edilmesi, şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, sanayinin az gelişmiş bölgelere yaygınlaştırılması, tarım alanlarının sanayide disipline edilmesi, sağlıklı, ucuz, güvenilir bir alt yapı ve ortak sosyal tesisler kurulması şeklinde özetlenebilir."

Marka OSB olmak için çabaladıklarını ifade eden Onur Ramazan Acar, görevi devraldıktan sonra yeni yönetim anlayışında şeffaflık, dürüstlük ve eşitlik ilkelerini ön planda tuttuklarını belirtti. İTOB bünyesinde 15 bin kişiye istihdam sağlandığını da söyleyen Acar, “Kendi içinde küçük görünen ama büyük bir OSB olma yolunda ilerleyen bir sanayi kuruluşuyuz. Mevcut 354 parselin 302 adet yapı kullanma ruhsatı, 280 adet çalışma ruhsatı bulunmakta olup, doluluk oranı şu anda yüzde 95. 2020 yılı içerisinde buranın yüzde yüz doluluğa ulaşacağını umut ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından itfaiye merkezinin temeli atıldı.

Çalışmalar koordineli şekilde yürütülecek

Protokol kapsamında araç alımı, bina yapımı ve tefrişat işlerini sanayi bölgeleri üstlendi. Buralarda çalışacak personel ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca sağlanacak. Yapılan protokol sayesinde yangınlara karşı alınacak önlem ve yapılacak müdahaleler koordineli şekilde yürütülecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin İTOB ve Aliağa ile imzaladığı protokoller haricinde Kemalpaşa, İzmir Serbest Bölge ve Pancar Organize Sanayi Bölgeleriyle de protokol sürecinin devam ettiği belirtildi.

Törene ayrıca; Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, itfaiye çalışanları ve davetliler katıldı.

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