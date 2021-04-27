Menderes Belediyesinden çocuklara sürpriz

Menderes Belediyesi, çocuklara hijyen konulu hikaye kitabı ile hijyen seti hediye etti.

Menderes Belediyesinin farkındalık projesi kapsamında hayata geçirdiği kitap dağıtımları devam ediyor. Daha önce ilköğretim okulu, lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitaplar hediye edilirken, kırsal kesimde oturan çocuklar da unutulmadı. İlçeye bağlı köylerde ki çocuklara sürpriz ziyarette bulunan kültür ve sosyal işler müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuklara hijyen konulu kitap ile içerisinde; maske, dezenfeksiyon ilacı ve kolonyanın bulunduğu hijyen setini hediye etti.

Menderes’e özel kitap

İlçeye özel olarak bastırılan kitapta, yakın arkadaş olan Poli ve Ena’nın hikayesi anlatılıyor. Menderes’te geçen hikayede hijyenin önemi ve hijyen kuralları ana mesaj olarak veriliyor. İki arkadaşın macerasında salgın sürecinde dikkat edilmesi gereken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekiliyor.

Çocuklar için farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Salgın sürecinde maske, mesafe ve temizlik kurallarının ne kadar önemli olduğunu anlatan ve içerisinde Menderes’imizinde yer aldığı hikaye kitabını çocuklarımıza hediye ettik. Bu kitap Menderesli çocuklarımız için özel olarak hazırlandı. Kitabın içeriği ilçemizde geçiyor. Çocuklarımızın kendi yaşam alanlarında geçen bir hikayeyle hijyen kurallarına dikkat etmeleri için özel bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hijyen setimizi de çocuklarımıza hediye ediyoruz. Çocuklarımızda salgın sürecinin bilincini oluşturacak ve onların kitap okuma alışkanlığını arttıracak projelere hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.