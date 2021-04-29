banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

Menderes Belediyesi tam kapanmada hizmetleri aksatmayacak

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi, tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. 17 günlük süreçte belediye hizmetleri aksamadan sürecek.

İZMİR 29.04.2021, 12:34
1
Menderes Belediyesi tam kapanmada hizmetleri aksatmayacak

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi, tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. 17 günlük süreçte belediye hizmetleri aksamadan sürecek.

17 günlük tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi ekipleri sahada olacak. Kapanma sürecinde vatandaşlar talep ve şikayetlerini, 0232 700 00 00 numaralı telefondan dahili 5000-5001-5002 arayarak veya 0530 708 47 47 WhatsApp İhbar Hattına iletebilecek.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 gün süreyle yaşanacak tam kapanmada tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız; bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde atlatmak. Vatandaşlarımız bizlere iletişim merkezimiz veya WhatssApp İhbar Hattımızdan ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebilir. Sahada olarak Menderesli hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?