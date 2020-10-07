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Meme kanserine karşı pembe maske seferberliği

DOÇ. DR. GÜRBÜZ GÖRÜMLÜ, “KANSER İLE MÜCADELEDE İÇİN EN ÖNEMLİ STRATEJİ, KANSERİN ERKEN SAPTANMASIDIR. FARKINDALIK OLUŞTURARAK BU MESAJI VERMEK İSTİYORUZ” DEDİ.

İZMİR 07.10.2020, 09:30
Meme kanserine karşı pembe maske seferberliği

Kent Onkoloji Merkezinde, pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maskeler Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastalığa dikkat çekmek amacıyla sembol renk “pembe” oldu. Hemşireden doktora, teknisyenden temizlik personeline kadın erkek herkes pembe maske takarak farkındalık sağlarken, bu seferberliğe hastalar da katıldı. Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, “Kanser ile mücadelede için en önemli strateji, kanserin erken saptanmasıdır. Farkındalık oluşturarak bu mesajı vermek istiyoruz” dedi.

Ekim ayı tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor. Kent Onkoloji Merkezinde de “Pembe maske tak, meme kanserine dikkat çek” etkinliği düzenlendi. Bir ay boyunca tüm çalışanların pembe maske takacağı etkinliğe Kent Sağlık Grubunun bünyesinde yer alan Kent Hastanesi ile Alsancak ve Bayraklı Tıp Merkezleri de dahil olurken, pembe maskeler sağlık kuruluşunda hoş görüntüler oluşturdu. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye, tıp merkezlerine gelen kadın ve erkek hastalar pembe maske takarak etkinliğe destek verirken, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Görümlü önemli uyarılarda bulundu.

Houston Methodist Hospital işbirliği ile hizmete açılan Kent Onkoloji Merkezinde tanı ve tedavide yol haritalarının tümör konseylerince belirlendiğini, kişiye özel tedavilerin yanında her türlü destek uygulamalarının sunulduğunu belirten Doç. Dr. Görümlü, şöyle konuştu: “Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında geliyor. Araştırmalar, her sekiz kadından birinin meme kanseri olacağını gösteriyor. Ülkemizde her yıl 15 bin kadın meme kanseri tanısı alıyor. Meme kanserinin erken tanısında üç ana yöntem mevcut. Bunlardan biri kişisel (kendi kendine yapılan) meme kontrolleri, ikincisi klinik (doktor tarafından yapılan) meme muayenesi, üçüncüsü ise mamografi / meme ultrasonografisi tetkikleridir. Kanser ile mücadelede için en önemli strateji, kanserin erken saptanmasıdır. Meme kanseri, erken evrede saptandığında başarıyla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çeşitli etkinliklerle bu hastalık konusunda kadınları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kontrollerini yaptırma, şüpheli durumlarda hekime başvurmayı geciktirmeme konusunda farkındalık sağlamaya çalışıyoruz.”

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