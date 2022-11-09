Medical Point’te 6’ncı kez hasta memnuniyeti gururu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, İngiliz Standartlar Enstitüsü (The British Standards Institution-BSI) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini 6’ncı kez almaya hak kazandı.

ISO 10002 Belgesini 6 yıl üst üste alan nadir özel hastanelerden biri olduklarını ifade eden İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Genel Müdürü Müslüm Yıldız, “Almaya hak kazandığımız bu belge ile mükemmellik yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir bir kalitenin olması gerektiğinin farkındayız. Bu anlamda; JCI (Joint Commission International), Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi gibi belgelerle de mükemmellik serüvenimizde iyi bir konumdayız. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Point Hastanesi olarak en temel değerlerimizden biri tanesini hasta memnuniyeti oluşturuyor. Bu bağlamda hastalarımızın nelere ihtiyacı olduklarını çok iyi analiz ediyor ve onlardan aldığımız geri bildirimleri en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz. Bu süreçte aksayan kısımlarımızı tespit ederek onları düzeltiyoruz. Girmiş olduğumuz tüm bu kalite denetimleri bizi daha da ileriye taşımada çok önemli bir rol oynuyor.” dedi.

Mükemmelliğin bir sonuç değil bir yolculuk olduğunu ifade eden Yıldız, “Yıllar içerisinde oluşturduğumuz kalite politikaları, hasta memnuniyeti odaklı bir perspektife sahip. Hastalarımızın yanı sıra onlara refakat eden yakınlarını da memnun edecek şekilde politikalarımızı düzenliyoruz. Her zaman iyileşme ve gelişme için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu belgeyi bir kez daha alarak doğru yolda olduğumuzu görmüş olduk. Bu başarıyı bizlere kazandıran tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.