Mavişehir’de su taşkınları sona erecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir’de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesini başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fen İşleri Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Mavişehirlilerin sıkıntılarını sona erdirecek yatırımın, 32,5 milyona mal olacağı ve 10 ayda tamamlanacağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz seviyesinin altında kalan Mavişehir’de, özellikle denizin yükseldiği dönemlerde yaşanan su baskınlarını önlemek için Kıyı Rehabilitasyon Projesi çalışmalarını başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alan 2 kilometrelik sahil hattında Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte yerinde inceledi.

Deniz suyunun önü kesilecek

Şiddetli yağışlarda esen lodos ile birlikte dalgaların da etkisiyle sular altında kalan Mavişehir sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için 2 bin 88 metrelik sahil hattında su içi betonu yapılacak.

Ön kısımda yeniden imal edilecek kaya tahkimat ise dalga etkisinden alanı koruyacak. Yapılacak kaya tahkimatı deniz seviyesinden yaklaşık 1,5 metre yüksekte olacak. Ayrıca yerleşim bölgelerindeki yağmur suyunu toplamak üzere bin 750 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapılacak. Toplanan sular mevcut terfi merkezindeki pompalar aracılığıyla denize verilecek. Proje kapsamında yurttaşların denizle bağını güçlendirmek için 55 metre uzunluğunda deniz merdiveni de olacak. 32,5 milyon liraya mal olacak çalışmalar 10 ayda tamamlanacak.

“Sadece bugünü kurtarmaya yönelik değil”

Yatırıma ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “Bu proje sadece bugünü kurtarmaya yönelik hazırlanmadı; küresel ısınmadan dolayı deniz seviyesi yükseliyor. Buranın geleceğine yönelik de bir sorun büyük ölçüde çözülmüş olacak; çünkü yerleşim olarak bu bölge deniz seviyesinin altında. İmalatlarda da en çok su giren bölgelerden başlayacak şekilde bir etaplama yapıldı” dedi.

Flamingo Doğa Parkı geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesinin tamamlanmasının ardından Gediz Deltasının Unesco Dünya Mirası Listesine alınması projesi kapsamında bu alanı, Flamingo Doğa Parkına dönüştürmeyi planlıyor. Kıyı tahkimatı arkasında alanın doğal dokusunu oluşturan tuzcul sulak alanlar, proje kapsamında kontrollü olarak yeniden oluşturulacak. Bölgedeki kuş popülasyonu için de önemli yaşam alanları oluşturulacak. Vatandaşları doğa ile buluşturacak doğa parkında; ziyaretçi merkezi, deniz içi doğa dersliği, ahşap platformlar, tuzcul sulak alan düzlükleri, kuş gözlem kuleleri, kuş tünekleri, doğa bulmacaları gibi üniteler yer alacak. Böylelikle kentlinin Gediz Deltası hakkında bilgi sahibi olması, buraları deneyimlemesi yoluyla koruma-kullanma bilincine sahip olması hedefleniyor.