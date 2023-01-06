Matematik seferberliği hız kesmeden sürüyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının “Her Yerde Matematik” sloganı ile başlattığı Matematik Seferberliği çerçevesinde çalışmalarına soluksuz devam ediyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Matematik Seferberliği çerçevesinde ilk olarak “Oyun Tabanlı Matematik Öğretimi” konulu çalıştay düzenledi. Çalıştayda, okullarda Matematik Koridoru oluşturma, İzmir’de Matematik Müzesi ve Matematik Köyü oluşturma, oyun geliştirme başlıkları olgunlaştırıldı.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçenin Matematik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği branşlarından yaklaşık 60 öğretmene yönelik Matematik Çalıştayı gerçekleştirildi. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, şube müdürleri, Proje Koordinatörü Dr. Zeynep Aydın ve öğretmenlerin katıldığı çalıştayda; Prof. Dr. Sinan Olkun çevrimiçi eğitim verdi. Çalıştayda öğretmenler, öğrencilerin Matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirecekleri, yeni yöntemlerle öğrenmeyi öğrenecekleri farklı etkinlikler için istişarede bulundu ve planlamalar yaptı.

Menemen ilçesi Çukurköy İlkokulu ve Kesikköy İlkokulu’nda çocuklara matematiği sevdirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sayma ve temel matematik işlemlerini oyunlarla öğrenen öğrenciler dersten hiç sıkılmadıklarını ifade ediyor. İlçede bulunan Bülent Okan İlkokulu ile Atatürk Ortaokulunda okul koridorları matematik sembolleri ve çeşitli görsellerle donatılıyor, böylece öğrencilerin bilmediklerini öğrenmeleri, bildiklerini ise sürekli tekrarlayarak daha akılda kalıcı hale getirmeleri amaçlanıyor. İlçenin bir diğer okulu Villakent Anadolu Lisesi’nde bilgisayar ile matematiği birleştiren çalışmalar yürütülerek geleceğin alanlarından olan ve öğrencilerin oldukça ilgi duyduğu kodlamada matematiğin önemi vurgulanıyor. Öğrenciler bu etkinliklerle hem matematiğin doğada var olduğunu, hem de aslında korkulacak bir ders olmadığını görüyor.

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde Prof. Dr. Işıkhan Uğurel tarafından öğretmenlere yönelik “21. Yüzyıl Okullarında Matematik Öğrenmek Yenilikçi Mekan Gereksinimi” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Semineri gerçekleştiren akademisyen tarafından geliştirilen “matematik laboratuvarı” örneği ile katılımcılar tanıştırıldı ve bu laboratuvarın işleyişi ve önemine yönelik bilgilendirme yapıldı. Okul içi öğrenme ortamları ve türleri, okul içi öğrenme ortamlarının önemi ve öğrenme sürecine katkıları, ideal bir sınıfın yapısı ve özelliklerine yönelik literatür ve araştırma bulguları, araştırmacının bir matematik laboratuvarı geliştirme süreci, ilgili laboratuvarın ayrıntılı olarak içerik ve görsellerle tanıtılması ve işleyişine yönelik bilgi verildi.

Çiğli İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin zihninde yer alan matematik şemasını zor ders kalıplarından çıkarıp daha keyifli bir ders haline gelmesi için kolları sıvadı. Öğrencilerle birlikte okul koridoruna ve okul bahçesine geometrik şekiller, formüller, kavram haritaları çizildi. Matematiğin tarihsel gelişimi şekiller ve görsellerle paylaşılarak öğrencilerin bilgilerinin taze kalması ve matematiğe olan ilgilerinin artması hedeflendi.

Torbalı ilçesinde “Erken Çocukluk Eğitiminde Eğlenceli Matematik Etkinlikleri” çalışması çerçevesinde eğitimin en önemli kademesi olan okulöncesi dönemi ele alınarak matematiği çocuklara sevdirmek ve günlük hayatla ilişkilendirmek adına çalışmalar yapılması fikrinden yola çıkıldı. Etkinlikler ilçenin tüm anaokulları ve kademelere bağlı anasınıflarında uygulanmaya başlandı. Okullardan gelen çalışmalar düzenli olarak sosyal medya hesabında paylaşılıyor ve böylece hem okulların hem de matematikle ilgili çalışmaların görünürlüğü artırılmaya çalışılıyor.

Kemalpaşa 75. Yıl Ortaokulunda; öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri, matematiğe ilgi duymaları ve görsellerle öğrenmelerini amaçlayan bir matematik sokağı yapmak için okulun 2 koridoru matematik ile ilgili görsellerle donatıldı. Hafta içi ders bitişlerinden sonra ve hafta sonları idareciler, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte özveri ile çalışılarak hem eğlendirici hem de öğretici bir sokak hazırlandı. Ünlü matematikçilerin sözleri kirişlere yazıldı ve görselleri okulun kapılarını süsledi. Matematik öğretmeni Mensure Demirbilek danışmanlığında öğrencilerin hazırladığı "Matematik Oyunu" da öğrencilerin istedikleri zaman oynayabilmesi için sokaktaki yerinde bırakıldı.