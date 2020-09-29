"Marka ihracatının önemi yükseliyor"

Marka Koçu İsmail Aynıgöl, işlerini farklı pazarlara ihraç eden firmaların aynı zamanda markalarını da ihraç ettiklerini belirterek, marka ihracatının öneminin giderek yükseldiğini söyledi.

İsmail Aynıgöl, bir marka koçu olarak amacının, markaları başarılı bir şekilde yönetmek için kurumsal marka teknikleri sağladığını söyledi. Birçok marka için koçluk yapan ve yeni markaların oluşturulmasında kritik hizmetler veren Aynıgöl, marka yönetiminin önemine dikkat çekerek, "Marka yönetimi ve marka itibar yönetimi gibi hizmetler veriyorum. Marka, özellikle yeni girişimlerde büyük bir önem arz ediyor. Marka kimliğini geliştirerek daha etkili markalar oluşturuyoruz. Marka yönetiminin amacı; markanın etkisini artırmak için çeşitli araçların en uygun şekilde uygulanmasıdır. Bu süreç marka profili analizi ile başlar. Bir markanın kimliğine yönelik tutumları ölçmekle devam eder. Elde edilen bulgularla birlikte tüm marka yönetimi süreci, marka stratejisinin optimizasyonuna önemli bir katkı sağlar" şeklinde konuştu.

"Marka ihracatının önemi giderek yükseliyor"

Aynıgöl, "Bir markanın başarısının ya da başarısızlığının sebeplerini bilmeden net bir stratejiye ulaşmak mümkün değildir. Marka yönetimi süreçlerinde oluşturduğumuz stratejilerle markanın rotasını belirliyoruz ve bu rotada kalmasına yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Marka ihracatının önemi giderek yükseliyor" diyen Aynıgöl, şunları kaydetti:

"İşlerini ihraç eden firmalar aynı zamanda markalarını da ihraç etmiş olur. Yabancı pazarlarda bazı durumlarda marka adlarını değiştirmek gerekebilir. Yeni bir ülkede ticaret yapmak için marka kimliğini yasalar çerçevesinde göz önünde bulundurmak gerekir. Şirketler yeni pazarlara girdiğinde bu pazara her yönüyle uyum sağlamak zorundadır. Markanın farklı bir ülkede kabul edilebilmesi için bazı stratejilerin uygulanması gerekir; ama aynı zamanda markanın amaçları da korunmalıdır. Bu noktada marka koçluğu hizmetleri öne çıkıyor."

Marka Koçu İsmail Aynıgöl, "Bir marka ve ürün ihracatı stratejisi oluşturmak, aynı zamanda işinizi büyütmek anlamına gelir; ama marka ihracatında temel bazı sorunlarla karşılaşmak olasıdır. Marka yönetimi, başka bir ülkeye açılırken düşünülmesi gereken temel unsurlardan biridir. Hukuki, kültürel veya dil farklılıklarından kaynaklanan bazı potansiyel sorunları tümüyle ele almak zorundasınız. Marka koçluğu hizmetimizle tüm bu sorunlara çözüm buluyoruz" diye aktardı.

"Yeni normal dönem yeni bir giyim tarzı ortaya çıkardı"

İsmail Aynıgöl, pandemi süreci ile birlikte e-ticaretin ve sosyal medyanın önemine de işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Covid-19 pandemisi sürecinde tüm dünyada e-ticarete büyük bir yönelim oldu. Bu durum 2020 e-ticaret rakamlarında dikey yönlü bir ivmeye yol açtı. Sosyal medya kullanımı ve sosyal medya pazarlaması da arttı. Bu durum, insanların artık evlerde daha fazla vakit geçirmesi ile bağlantılı bir durum. Buna bağlı olarak insanların giyim alışkanlıkları da değişti. Rahat ev kıyafetlerinin satışlarında önemli seviyede artış oldu. Pandemi sürecinde yeni normal dönem yeni bir giyim tarzı ortaya çıkardı. Artık daha kolay giyilen spor kıyafetler daha çok tercih ediliyor."

Bu çerçevede "Brandcoach" adlı bir giyim markası ortaya çıkardıklarını belirten Aynıgöl, markanın yakın dönem projeksiyonları hakkında şöyle konuştu:

"Pandemi ile artık insanlar eve kapandı. Birçok sektörde uzaktan çalışma iş modeli uygulanmaya başlandı. Artık formal giysiler, ev kıyafetleri daha çok tercih ediliyor. Online alışverişlerde evde giyilebilecek spor kıyafetlerin daha fazla sipariş verildiğini görüyoruz. Yani artık giyim alışkanlıkları ve tercihleri değişti. Bundan yola çıkarak Brandcoach markası adı altında rahat, spor ve hijyenik tişörtler üretiyoruz. Yeni nesil giyim trendlerine uygun, gençlere hitap eden Brandcoach ile dünyaya açılmak istiyoruz."