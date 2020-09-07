Madalya avcısı Rahime, 2 turnuvadan 3 madalyayla döndü
GAZİEMİR BELEDİYESİ ATLETİ RAHİME TEKİN, TÜRKİYE BÜYÜKLER ATLETİZM ŞAMPİYONASI’NDA 800 METREDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU, 1500 METREDE DE ÜLKE İKİNCİSİ OLDU. TEKİN, 12. İSMAİL AKÇAY YOL KOŞUSU’NDA U20 KATEGORİSİNDE VERDİĞİ MÜCADELEYLE ÜLKE ŞAMPİYONU OLDU.
Gaziemir Belediyesi atleti Rahime Tekin, Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda 800 metrede Türkiye şampiyonu, 1500 metrede de ülke ikincisi oldu. Tekin, 12. İsmail Akçay Yol Koşusu’nda U20 kategorisinde verdiği mücadeleyle ülke şampiyonu oldu.
İzmir’i ve Gaziemir’i Türkiye Atletizm Süper Ligi’nde temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı’nın sporcuları, ferdi olarak katıldıkları şampiyonalardan da dereceyle dönüyor. Kariyerinde Balkan üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere birçok dereceye imza atan belediye sporcusu Rahime Tekin, son katıldığı 2 müsabakadan da 3 madalyayla döndü. 4-5 Eylül tarihlerinde Burhan Felek Atletizm Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde yapılan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda koşan Rahime Tekin, 800 metre koşusunda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda 1500 metre kategorisinde de koşan Tekin, bu kategoriyi ise Türkiye ikincisi olarak tamamladı.
U20’de ülke şampiyonu
İstanbul’da düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda derecelere imza atan Rahime Tekin, bu turnuvadan bir gün sonra 12. İsmail Akçay Yol Koşusu’na katıldı. Şampiyon atlet, 6 Eylül tarihinde düzenlenen 12,5 kilometrelik 12. İsmail Akçay Yol Koşusu’nda U20 kategorisinde mücadele etti. Yerli ve yabancı 205 atletin katıldığı koşuda belediye atleti Rahime Tekin, U20 kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Katıldığı iki müsabakada iki Türkiye şampiyonluğu bir de Türkiye ikinciliği kazanan Rahime Tekin, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün formasıyla şampiyonluk kürsüsündeki yerini aldı.
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