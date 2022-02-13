Lüks sokak markasından Sevgililer Günü’ne özel lüks tasarımlar

Lüks sokak markası Bonesmen, Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı tasarımları satışa çıkarırken, firmanın hediye danışmanları da kişilere hediye seçiminde yardımcı oluyor.

Lüks sokak markası Bonesmen, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı tasarımlarla müşterilerinin karşısına çıktı.

“Bonesmen Adrese Teslim” hizmetiyle hediyeleri dünyanın her yerine hızlı bir şekilde ulaştırılabilen ünlü firma, farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki yüzlerce ürünü; tüm online satış kanallarından, resmi Instagram hesabı @bonesmen ve resmi web sitesi www.bonesmen.eu adresinden müşterilerinin beğenisine sunuyor. Firmanın hediye danışmanları da kişilere hediye seçiminde yardımcı oluyor.

Kadınlara özel 14 Şubat hediyeleri ilgi görüyor

Marka, satış kanalları üzerinden kadınlara özel alternatif seçenekleri ile dikkat çekiyor. Firma, 2022 ilkbahar ve yaz kadın koleksiyonundaki deri ceketlerden t-shirt, t-shirt dress, hoodie, sweatshirt’e kadar uzanan lüks hediye seçenekleri sunuyor.

Erkeklere özel öneriler

Yine firma, 2022 ilkbahar ve yaz erkek koleksiyonunu satışa çıkardı. Satış kanallarından erkeklere özel nakış ve baskılarla zenginleşen t-shirt, mikro detaylı sweatshirtler, çift taraflı ceketler, konforlu eşofman takımları, jogger pantolonlar ve dış giyim alternatifleri arasından seçim yapılabileceği bildirildi.