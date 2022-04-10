Lüks giyim markası Metaverse evreninde

Lüks giyim markası Bonesmen, Metaverse evrenine katılarak NFT dünyasına atılan lüks giyim markalarından biri oldu.

Metaverse kavramının büyük bir popülarite kazanması ile birlikte son dönemlerde pek çok şirket, bu alanda çeşitli yatırımlar yapmaya başladı. Bu yönde bir adım da Amerika merkezli lüks moda markası Bonesmen’den geldi. Bonesmen tasarımcıları tarafından oluşturulan Metaverse moda ürünleri, Decentraland platformunda açılacak yeni mağazada satışa sunulacak.

Söz konusu satın alıma ilişkin maliyet ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Bonesmen’in ilerleyen süreçlerde tüketicilere, Bonesmen temalı NFT‘ler ve oyun içi sanal giyim ürünleri gibi çeşitli deneyimler sunacağı ifade edildi.

Bu yeni girişimin, lüks markanın şu anda NFT işbirliklerini ve eski ürünlerini barındıran ‘Bonesmen Tomb’ projesi çerçevesinde yer aldığı belirtilirken; projenin, hayal gücü aracılığıyla geçmişi, bugünü ve geleceği birleştiren bir ‘gizemli çevrimiçi alan’ olarak tanımlandığı ifade edildi.

Ünlü marka, ‘Tomb’ adını verdiği sanal bir mağazayla Metaverse’e ilk adımını atarken, 10 NFT’den oluşacak olan BONESMETA koleksiyonunu meraklılarıyla buluşturacak olan marka, Tomb’u bir mağazadan öte, gizemli havasıyla “Dokunulabilir Asalet” olarak tanımladı.

Bonesmen’nin tasarım başkanı Dinçer Kosovalı, global heykeltıraş ve sanatçı ‘By Asil’ tarafından tasarlanan ‘Tomb’ mağazası aracılığıyla NFT’lerin resmi internet sitesi www.bonesmen.eu ve resmi instagram hesabı @bonesmen üzerinden piyasaya sürüleceğini açıkladı.