Lojistik sektörünün devleri İzmir’de buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel büyüklüğü 5,5 trilyon doları aşan lojistik sektörünün önemli temsilcilerini sonbaharda Fuar İzmir’de buluşturacak. İlk kez yapılacak Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın İzmir’in lojistik sektöründeki konumunu güçlendirme ve refahını büyütmeye yönelik bir adım olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak Logistech–Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, sektör temsilcilerine tanıtıldı. Tanıtım toplantısına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen, İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, lojistik sektörü profesyonelleri ve bürokratlar katıldı.

Soyer: “En hızlı gelişen sektörlerden biri”

Başkan Soyer, “Lojistik dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri. Bu nedenle doğal bir lojistik coğrafyası olan İzmir’in bu sektörden aldığı payı büyütmek en temel önceliğimiz. İzmir, tarih boyunca bir kalp işlevi görerek Avrupa ve Asya arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri büyütmüş. Limanı ve Körfez’den başlayarak tüm Ege ve Batı Anadolu’ya uzanan geniş hinterlandı ile Akdeniz’in en büyük ticaret merkezlerinden biri olmuş. 4,5 milyon nüfusu, dünyanın önemli noktalarına direkt uçuşlarla en çok üç saatlik ulaşım mesafede olması ve çok sayıda limanıyla İzmir bugün de lojistik sektörü için değerini koruyor" dedi.

"İzmir’in konumunu güçlendirecek"

Çin’in öncülüğünde yürütülen “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” ve diğer küresel gelişmelerin bu heyecanın rasyonel temellerini oluşturduğunu belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemalpaşa’da kurulacak lojistik merkezi, Ege Bölgesi ve limanımız arasında çok önemli bir ikmal noktası olarak işlev görecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu merkezi daha da işlevli hale getirmek için raylı sistem de dahil olmak üzere yaklaşım yolları üzerinde ciddi bir titizlikle çalışıyor. Bu nedenlerle, İzmir ve lojistik sektörü arasındaki ilişkiye çok büyük değer veriyoruz. Logistech – Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı, şüphesiz ki İzmir’in refahını büyütme hedefimize doğru atılmış çok önemli bir adım. Fuarımız, ulusal ve uluslararası lojistik sektörünü bir araya getirerek İzmir’in bu konudaki konumunu daha da güçlendirecek.”

Sektörün tüm paydaşları Fuar İzmir’de buluşacak

Lojistik sektörünün küresel büyüklüğünün 2021 yılı sonunda 5,5 trilyon doları aştığı görülüyor. 2026 yılına kadar pazarda oluşacak büyümenin yaklaşık değerinin ise 16,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı gelişimiyle birlikte lojistik sektörü İzmir açısından ayrı bir önem taşıyor. Logistech’in ana temasını İzmir’in Akdeniz çanağında bir ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesi, uluslararası bir liman kenti olması, bu sayede deniz ve kara yoluyla ticaret yapan sektörlerin geliştirilmesi ve bu sayede istihdamın desteklenmesi gibi hedefler oluşturuyor. Fuara kara, deniz, hava ve demir yolu lojistik firmalarının yanı sıra, depolama, prefabrik üretim, soğuk zincir, bilgi teknolojileri ve otomasyon, e-ticaret servis sağlayıcıları, akaryakıt, taşıma araçları, yük taşıma ekipmanları, banka, sigorta, gümrükleme alanında faaliyet gösteren firmalar, liman işletmecileri, sektördeki sivil toplum kuruluşları ve sektörel yayıncı kuruluşların katılması bekleniyor.