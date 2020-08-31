Liseliler için seferber oldular, ‘Gelişim Atölyesi’ kurdular

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yaklaşık bin 800 gencin okuduğu Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, içinde modern bir kütüphane, arabuluculuk masaları, duvar ve masa oyunlarının da yer aldığı “Gelişim Atölyesi” kurdu. Liseli gençlerin ihtiyacına kayıtsız kalmayan İEÜ’lü öğrenciler, İzmir Ticaret Odası (İZTO) 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’nun desteğiyle tüm ihtiyaçları temin etti, tasarımları da kendileri yaptı. 500’e yakın kitap toplayan, kişisel gelişime yönelik birbirinden özel duvar ve masa oyunlarıyla sıra dışı bir Gelişim Atölyesi oluşturan gençler, örnek davranışıyla takdir topladı.

İEÜ Meslek Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan “Gelişim Atölyesi Projesi” kapsamında başlatılan ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerinin desteğiyle hızla büyüyen çalışmalarda, öncelikle okul içinde yer alan mekandaki yıkım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Sonrasında bu alan, İEÜ İç Mekan Tasarımı ile Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencileri tarafından yeniden tasarlandı. Kitaplıklar, okuma ve arabuluculuk masaları, oyun alanları hayata geçirildi. Eş zamanlı kitap bağışı kampanyası düzenlendi, bu sayede yaklaşık 500 kitaplık zengin bir içerik oluşturuldu. Atölye için gerekli raf ve mobilyalar da İEÜ’lü öğrenciler tarafından üretldi. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, Komite Başkanı Barış Öncü ve akademisyenlerin de bizzat yerinde incelediği çalışmalar, kısa sürede tamamlanarak okullar açılmadan önce atölye öğrencilerin hizmetine sunuldu.

“Eğitim, sadece akademik bilgi değil”

Örnek bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Müdür Burçin Önder, “Öğrencilerimiz, ders dışındaki zamanlarında Gelişim Atölyesi’nin oluşması için büyük emek verdi. Kitap kampanyasından rafların konumlanacağı yere kadar her detayla ilgilendi. Elbette tüm bunları yaparken, İZTO üyelerimizin desteği de atölyenin bir an önce tamamlanmasını sağladı. Bu noktada kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İEÜ Meslek Yüksekokulu olarak, eğitimi sadece akademik bilgi olarak görmüyoruz. Gençlerimizin projeler üretmesini, İzmir’in paydaşlarıyla birliktelik kurmasını, çevrelerindeki sorunlara duyarlı bir gözle bakmalarını da istiyoruz. Bu doğrultuda adımlar atıyor, öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Liseli gençlerin modern bir merkeze ulaşmasını sağlayan projemiz de bunun en güzel örneklerinden biri” dedi.