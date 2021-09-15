Liseli gençlerin güvenli gıda projesine akademik destek

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Doğa Naz Çol ve Emirhan Turan’ın, gıda güvenliği için tasarladıkları projeleri, Yaşar Üniversitesi akademisyenlerinin desteği ile uluslararası patente dönüşüyor. Patent başvurusu yapılan, özellikle içeceklerde gıda zehirlenmesine yol açabilecek maddeleri tespit edebilen kimyasal-optik düzenek sayesinde hem kimya hem de gıda ve sağlık alanlarında uygulanabilecek bir çalışma ortaya çıktı.

İnsan sağlığına duyarlı gençlerin projesinin, üniversite desteği ile uluslararası patente dönüşmesi için Yaşar Üniversitesi ile Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törende, anlaşmayı Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Dr. Aylin Gil imzaladı. Yaşar Üniversitesi’nin, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kurumla iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, üretilen bilim ve bilgiyi paylaşarak liseli gençlerin projelerinin gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Müdür Dr. Aylin Gil de öğrencilerinin toplumsal problemlere duyarlı olup aldıkları fen ve teknoloji eğitimi ile bu sorunlara çözüm için proje üretmesinden gurur duyduklarını belirtti. Dr. Gil, bu iş birliği ile öğrencilerinin hem üniversite ortamını deneyimleme hem de projelerini bir adım öteye taşıma imkânı bulduğunu da ifade etti.

Liseli gençlerin projesi, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin öncülüğünde; Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Gülbahar, TÜBİTAK doktora sonrası araştırmacısı Dr. Görkem Memişoğlu’nun katkılarıyla hem kimya hem de gıda ve sağlık alanlarında uygulanabilecek bir çalışmaya dönüştü. “Kimyasal-optik sensör/geri kazanım sistemi” projesi için uluslararası patent başvurusu da gerçekleştirildi. Projeyle ilgili bilgi veren akademisyenler, tasarlanan sistemin özellikle içeceklerde gıda zehirlenmesine yol açabilecek kritik maddeleri tespit edebileceğini; bunun yanı sıra numunedeki maddeleri ayrıştırarak geri kazanım yapabileceğini belirtti.

Öğrenciler Doğa Naz Çol ve Emirhan Turan, “Öğretmenlerimiz Dr. Zülfiye Cıdam ve Dr. Mehmet Kurt’un desteğiyle sistem üzerinde çalışmaya başladık. Sonrasında da projeyi geliştirmek için üniversite ortamında akademisyenlerle çalışmak bizim için çok faydalıydı. Üniversite öncesinde, oradaki sürecin ve araştırma yürütmenin nasıl bir süreç olduğunu deneyimlemiş olduk. Projemizin uluslararası patent alma yolunda olması bizim için hayalden farksız, ancak çabalayarak ve kendimize inanarak başardık. 18 yaşında 2 lise öğrencisi olarak topluma fayda sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.