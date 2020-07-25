Liseli gençler tercihlerine BEM’de yön verdi

Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) ardından Buca Belediyesi’nin ilçedeki öğrencilere destek olmak için başlattığı Tercih Günleri devam ediyor. Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezinde (BEM) düzenlenen Tercih Günleri kapsamında 4 günde 300 öğrenciye danışmanlık hizmeti verildi. Bucalı gençler, 28 Temmuz’a kadar randevulu olarak tercih desteği alabilecek.

Buca Belediyesi, uzman rehber öğretmenler eşliğinde düzenlenen Tercih Günleri ile LGS’ye giren gençlerin geleceğine yön veriyor. Öğrenciler, 20 Temmuz’dan itibaren Buca Belediyesi Aziz Nesin BEM’de tercih görüşmelerine başladı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl Tercih Günleri, randevu sistemiyle gerçekleştirildi. Merkezden randevu alan Bucalı öğrenciler, aileleriyle birlikte rehberlik öğretmenleriyle bir araya geldi.

Tercih Günleri’nin 4 günlük etkinlik sürecinde 300 öğrenciye danışmanlık hizmeti verildi. 28 Temmuz tarihinde son bulacak Tercih Günleri kapsamında, toplam 450’nin üzerinde Bucalı öğrenciye hizmet verilmesi bekleniyor.