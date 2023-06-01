Yaşar Üniversitesi, lise yaz okulunda 3 farklı eğitim programı ile lise öğrencilerine üniversite deneyimi yaşatacak. 17-28 Temmuz arasında ilk kez gerçekleştirilecek lise yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler, 16 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek.

Yaşar Üniversitesi, bu yıl ilk kez düzenlenecek lise yaz okulunda lise öğrencilerine gerçek bir üniversite deneyimi yaşatacak. Yaz okulunda; "Finans ve İşletme", "Mühendislik ve Teknoloji" ile "Tasarım ve Modelleme" başlıklı 3 farklı eğitim programı ile öğrenciler, seçtikleri alanlarda akademik eğitim görecek. Yaz okulu ile ayrıca öğrencilerin kişisel gelişimleri için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda da katkı sağlaması amaçlanıyor. 17-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek lise yaz okuluna hazırlık sınıfı hariç tüm lise öğrencileri başvurabilecek. Üniversite akademisyenlerinin uzmanlık alanlarına göre eğitimler vereceği okul, öğrencilerin gelecek planlarının şekillenmesinde, tercihlerini daha bilinçli yapmalarına ve üniversite ortamına hazırlanmalarında rehber olacak.

İş dünyasıyla buluşacaklar

Liseliler, yaz okulunu kapsayan iki haftalık eğitim süresince akademik derslerin yanı sıra ilgi duydukları mesleklere yönelik iş dünyası buluşmalarına katılım sağlayabilecek. Öğrenciler için kişisel gelişim atölyeleri, öğretici sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmaları adına kadar pek çok olanak sunulacak. Programa katılacak öğrenciler, derslerin verileceği Selçuk Yaşar Kampüsünün tüm imkanlarından yararlanabilecek. Öğrenciler, isteğe göre gündüz katılımlı veya Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdunda konaklamalı lise yaz okulu seçeneklerini tercih edebilecek. Kayıtların devam ettiği lise yaz okulu için öğrenciler, 16 Haziran 2023 tarihine kadar başvurabilecek. Yine öğrencilerin, daha fazla bilgi almak ve kayıt için https://lyo.yasar.edu.tr/ adresini ziyaret edebileceği bildirildi.