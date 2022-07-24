Limontepeli çocukların ÇOGEM mutluluğu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentsel olanaklara erişimi kısıtlı çocuklar için hizmete aldığı Limontepe’deki Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM), kısa sürede bölgenin ilgi odağı oldu. Çocukları sanat, bilim ve doğaya yönlendiren renkli bir etkinlik programına sahip merkez, aileleri de mutlu etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığı Limontepe Çocuk ve Gençlik Merkezi, kısa sürede bölgenin gözde mekanı haline geldi. Merkezden çocuklar da aileler de memnun. ÇOGEM’de görevli sosyolog Gülşah Karadoğan merkeze açıldığı günden itibaren yoğun talep olduğunu söyledi. Karadoğan, “Farklı yaş gruplarına yönelik özel hobi ve branş derslerimizle, yaz tatilinde de çocukların vakitlerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Gitar, piyano, resim, satranç gibi etkinliklerle bilim ve sanat ışığında çocuklarımızın gelişimini destekliyoruz. 32 eğitmenimiz var. Merkezin hizmete girdiği 2021 yılının ekim ayından itibaren 345 çocuğa eğitim verdik. Yaz atölyelerine başlayalı bir hafta oldu. Çocuklar burayı o kadar çok seviyor ki, bütün faaliyetlere katılmak istiyorlar” dedi.

“Çok şanslıyım”

11 yaşındaki Elif Çelik eğlenceli zamanlar geçirdiklerini ifade ederek “Yaz tatilimiz çok güzel geçiyor. Burada çok eğleniyoruz ve çok mutluyuz. Hem ders alıyoruz hem de gezilere katılıyoruz” diye konuştu. 8 yaşındaki Pelinay Çöplü ise bu sene yaz tatilinin diğer dönemlerden farklı olduğunu söyleyerek “Evde canım çok sıkılıyordu. Uğraşacağım bir şey yoktu. Bu merkezde bir sürü kurs var. Mahallemize böyle bir hizmet geldiği için çok şanslıyım. Gitar ve piyano kursunu seviyorum” sözlerine yer verdi. 14 yaşındaki Eren Çelik ise satranç ve müzik kursundan faydalandığını belirterek “Piyano çalmayı çok seviyorum. Burada vakit geçirmek çok güzel. Okulda görmediğimiz dersler burada var. Merkez sayesinde performansımızı ve yeteneğimizi artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vapur görmedik”

Üç çocuk sahibi, kız kardeşinin çocuğuna da bakan Seyhan Gümüşbaş, hepsinin ÇOGEM’e geldiğini ifade ederek “Bütün yazımız evde geçerdi. Bu merkez bize farklı deneyimleri yaşatıyor. Burada sadece eğitim anlamında değil kültürel anlamda da gelişiyoruz. Vapur gezisi düzenlediler, çocuğum ilk defa vapura bindi. Hayatımız boyunca vapur görmedik, göremezdik de. Bu mahallede ilk defa böyle bir bina kuruldu. Çocuklara yönelik ilk defa böyle güzel bir proje yapıldı. Çok memnunuz. Çocuklarım ilk kez piyanoyla tanıştı. Piyano dersini çok sevdi. Hem başkanımız Tunç Soyer’e hem de öğretmenlerimize minnet duyuyorum” dedi.

ÇOGEM’de neler yapılıyor?

7-14 yaş arası gruba ücretsiz hizmet veren merkez, çocukların okul dışında da eğitici, öğretici ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlarken bilim, sanat ve kültür alanlarında bilgi ve becerilerini de artırıyor. Ayrıca merkezden hizmet alan çocuklar ve ebeveynleri, psiko-drama grupları ve grup terapilerine katılırken, bireysel danışmanlık hizmetinden de yararlanabiliyor. Farklı branşlarda eğitim veren merkezde fen, matematik, resim, Türkçe, İngilizce, el sanatları, drama, keman ve gitar derslerinin yanı sıra 36-53 ay aralığındaki çocuklar için Masal Evi hizmeti de var. Limontepe Çocuk ve Gençlik Merkeziyle ilgili ayrıntılı bilgi için 293 97 23 numaralı telefonundan bilgi alınabiliyor.

Çocuk ve Gençlik Merkezleri nerelerde var?

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 7-14 yaş arası kentsel olanaklara erişimi kısıtlı çocuk ve gençler ile ailelerine hizmet verdiği Çocuk ve Gençlik Merkezleri Çiğli, Uzundere, Buca, Güzelbahçe, Toros, Örnekköy, Gümüşpala ve Limontepe’de yer alıyor.