Lezzet ve sanat bu festivalde buluştu

Buca Belediyesi tarafından 16-17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ve çok zengin bir içerikle üç gün boyunca müzik ve gastronomi şöleni haline gelen Anadolu Lezzetleri Festivali, Onur Akın konseri ile muhteşem bir final yaptı.

Anadolu Lezzetleri Festivali, üç günde on binlerce İzmirlinin uğrak noktası oldu. Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki geniş alanda gerçekleştirilen ve hafızalara unutulmaz anılar kazıyan festival, ünlü sanatçı Onur Akın’ın final konseri ile son buldu.

400 farklı lezzet

FOMGED Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi ile başlayan üçüncü gün etkinlikleri, sanatçı Yılmaz Korkmaz’ın ezgileri ile devam etti. Konser boyunca dinleyenler en güzel ezgilere eşlik etti. 400 farklı lezzetin yer aldığı Anadolu Lezzetleri Festivali’nin bir diğer konuk sanatçısı Devrim Seyrek oldu. Müzik yarışması ile tanınan İzmirli sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan parçaları seslendirerek festivale renk kattı.

Çiğ köfte şov

Son gün etkinliklerine damga vuran gösterilerden biri de çiğ köfte şov oldu. Misafirlerin merakla beklediği çiğ köfte şov, yüzlerce Bucalıyı alana doldurdu. Mr. Çiğ Köfte tarafından gerçekleştirilen şovu Bucalılar merakla izledi.

Caner Aydoğan’a büyük ilgi

Üç gün boyunca önemli şeflerin yer aldığı etkinliklerde, üçüncü gün Şef Caner Aydoğan atölye çalışması ile yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, hayranları sevdikleri şefle buluşma imkanı buldu.

Onur Akın coşturdu

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen Tatvanlılar Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisinin ardından sanatçı Onur Akın sahne aldı. Bucalıların heyecanla beklediği konser, tüm gece sürdü. Onur Akın sevilen ezgilerini seslendirirken, dinleyenler şarkılara eşlik etti.

Dolu dolu üç gün

Festival süresince önemli sanatçılar ve şefler Bucalılarla buluştu. Türk gastronomisine değer katması amaçlanan festivalde Şefler Eren Kaşıkçı, Sahrap Soysal, Safanur Bol, Caner Aydoğan lezzetli tarifleriyle yer aldı. Sanatçılar Hüseyin Çiçek, Hozan Beşir, Resul Dindar, Metin&Kemal Kahraman Kardeşler, Mehmet Kendirci, Melike Şahin, Yılmaz Korkmaz, Devrim Seyrek ve Onur Akın en güzel şarkılarını Bucalılar için seslendirdi. Festivalin en renkli anısı ise Kaburgacı Yaşar’ın gerçekleştirdiği ’35 metrelik kebap şov’ oldu. Festival alanında gerçekleştirilen şovun ardından hazırlanan kebaplar, misafirlere ikram edildi.