Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk yüzde 50’yi geçti

Son yağışlar Kutlu Aktaş Barajı’na yaradı, doluluk oranı yüzde 50’yi geçti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında doluluk oranı yüzde 12’lere kadar düşen Kutlu Aktaş Barajı’nda, aralık ve ocak aylarındaki yağışlar doluluk oranını arttırdı. Yağmur suyuyla beslenen ve Çeşme’nin su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’nda son yağışlarla doluluk oranı yüzde 50.04’e ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı tarihteki doluluk oranı yüzde 50.54 olmuştu.

Barajdaki kullanılabilir su miktarı 8 milyon metreküpe ulaşırken, 2020 yılında barajdan 4 milyon 994 bin metreküp su kullanılmıştı.