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Kuru meyve sektörü, gıda güvenliği için AB ile ortak çalışıyor

Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin verim, kalite ve gıda güvenliğini artırmak için çalışan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği adımlarını sıklaştırdı.

İZMİR 26.05.2022, 10:03
Kuru meyve sektörü, gıda güvenliği için AB ile ortak çalışıyor

Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin verim, kalite ve gıda güvenliğini artırmak için çalışan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği adımlarını sıklaştırdı.

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Ankara’dan gelen Tarım Bakanlığı yetkilileri 25 Mayıs’ta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine ziyaret gerçekleştirdi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, “Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında AB’ye ihraç edilen Antep fıstığı ve kuru incirdeki aflatoksin kontaminasyonu ile kuru incirdeki okratoksinin kontrolüne yönelik mevcut kontrol sistemlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla ülkemize bir misyon ziyareti gerçekleştiriyor. AB heyetinin asıl amacı Tarım ve Orman Bakanlığını ve buradaki sistemi denetlemek” dedi. Kuru incirin Türkiye’nin bir prestij ürünü olduğuna değinen Işık, sadece bu topraklarda sarılop cinsinin yetiştiğini ve dünyaya gönderildiğini, 100 bin ton üretimin 70 bin tonunun ihraç edildiğini söyledi.

"Gelecek nesillere anlatmakla mükellefiz”

“Biz bu sağlıklı ürünü bütün dünyaya sağlıklı bir şekilde yedirmek için sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "EİB olarak diğer kurumlarla, üniversitelerle, araştırma enstitüleriyle, incir araştırma enstitüsü, tarım il ve ilçe teşkilatları, borsalar, ziraat odaları, ticaret odaları gibi kurumlarla yaptığımız ortak çalışmalarla çiftçiden başlayıp rafa kadar uzanan tedarik zincirinde sürdürülebilirlik için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.” Mehmet Ali Işık, “Tedarik zincirinde sürdürülebilirlikle ilgili çiftçilerle yapılan altyapı çalışmaları, arazilerle başlayıp toplama, kurutma, depolama, işletmelerdeki üretim aşamalarının geliştirilmesi ve pazar çalışmalarıyla tamamlanmaktadır. Küresel ısınmanın ve iklim farklılıklarının getirdiği farklılıkları bertaraf ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bizim ülkemizin en büyük misyonudur. Tarih kitaplarında, kutsal kitaplarda geçen bu ürünü ve bu toprakları gelecek nesillere anlatmakla mükellefiz” dedi.

Çalışmaları anlattı

Işık, AB heyetine birliği ve kuru incirle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdiklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Heyet, program çerçevesinde İzmir, Aydın ve Gaziantep’te incelemelerde bulunacak. 23 Mayıs’ta tarım il müdürlüğünde toplantı yaptılar. Aynı zamanda bakanlığın bir işletmede nasıl denetim yaptığını görmek istedikleri için işletmeleri gezdiler. Bugün Aydın’da Aydın Ticaret Borsasının laboratuvarını gezecekler ve İncir Araştırma Enstitüsü ziyareti gerçekleşecek. Cuma günü de Osman Akça İşletme ziyareti ve çiftçi ziyaretleri olacak. Oradan da Gaziantep’e geçecekler.”

170’e yakın ülkeye 1,6 milyar dolar ihracat

Dünya genelinde 170’e yakın ülkeye 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Mehmet Ali Işık, “İhracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gerçekleşen dekarbonizasyon süreci, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, iyi tarım uygulamaları bizim öncelik alanımız. Bakanlığımız, birliğimiz ve paydaşlarımızla kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin daha kaliteli ve katma değerli üretilmesi ve ihraç edilmesi, hem çiftçinin emeğinin karşılığını alması hem de alıcıların beklentilerine uygun üretim yapılması için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Toplantıda Ekoloji Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy ve Ege İhracatçı Birlikleri Tarım 1 Sektörleri Müdürü Ece Tırkaz sunum yaparken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri Sektörü Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep de yer aldı.

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