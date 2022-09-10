Kurtuluşun 100. yılında İzmir Maratonuna rekor başvuru

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kurtuluşunun 100. yılı için düzenlediği etkinlikleri Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonuyla sürdürüyor. 11 Eylül Pazar günü 10. kez koşulacak maratona 3 bin kişi katılacak.

Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 07.00’de verilecek. Ödül töreni ise saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanında yapılacak. Yarışma günü göğüs numarası ve koşu tişörtü dağıtımı yapılmayacak. Kitler, bugün Bornova Aşık Veysel Buz Sporları Salonunda 20.00’ye kadar alınabilecek.

Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.